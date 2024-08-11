Общественники хотят сделать санаторий в крымской вилле Константина Меладзе

Вилла Константина Меладзе в Крыму, которую именитый продюсер прямо сейчас сдаёт под нужды туристов, может стать санаторием для бойцов СВО. Как пишет SHOT, данной инициативной выступили общественники из "Ветеранов России", подчеркнув, что данным действием артист сможет реабилитироваться и вновь выступать в РФ.

"В свете последних событий, когда жители Курской области особенно нуждаются в помощи, движение считает, что крымская вилла Константина Меладзе могла бы послужить благой цели. Этот шаг не только продемонстрировал бы приверженность продюсера Родине, но и оказал бы реальную поддержку", — заявил телеграм-каналу председатель движения, доброволец СВО Ильдар Резяпов.

Движение предложило Константину Меладзе два варианта: продать недвижимость и передать вырученные средства на поддержку бойцов или же переделать виллу в санаторий. С похожим заявлением общественники также обращались к продюсеру по поводу его виллы в Испании, предлагая выставить здание на продажу, а самому отправиться на линию соприкосновения с гуманитарной миссией, подытожил председатель движения, доброволец СВО Ильдар Резяпов. Однако пока ни Константин, ни Валерий Меладзе не показали никаких реальных действий.