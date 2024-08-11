Life.ru узнал, сколько стоит пожить на вилле Меладзе, которую он начал сдавать туристам Константин Меладзе начал пускать на свою крымскую виллу туристов 11 августа, 06:02 Константин Меладзе. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Композитор Константин Меладзе начал пускать на свою виллу в Крыму туристов. Как пишет SHOT, продюсер "ВИА Гры" отчаялся продать элитную недвижимость и в летний сезон сдаёт её в аренду, в том числе посуточно.

Как выяснил телеграм-канал, роскошную виллу в Гурзуфе Меладзе пытается продать уже почти год. Сначала скинул 100 с лишним миллионов рублей, но покупатель всё равно не нашёлся. Тогда Константин снова поднял ценник — сейчас просит за дом почти 387 миллионов рублей. Впрочем, риелторы уверяют, что торг уместен.

Вилла Константина Меладзе в Гурзуфе. Фото © SHOT

Вилла Константина Меладзе в Гурзуфе. Фото © SHOT

Вилла Константина Меладзе в Гурзуфе. Фото © SHOT

А пока желающих нет, а туристический сезон в разгаре, виллу начали сдавать отдыхающим. Арендовать её на месяц, как выяснил SHOT, можно за 2 миллиона рублей. В "комплекте" с роскошным особняком будут идти горничная, завхоз и садовник. Есть и посуточные варианты: отдохнуть у бассейна, как братья Меладзе, стоит от 60 до 110 тысяч рублей — в зависимости от спроса и длительности аренды.

Вилла Константина Меладзе в Гурзуфе. Фото © SHOT

За эти деньги турист получает спортзал, бассейн и хаммам, пруд с рыбами и зону барбекю. Территория надёжно скрыта от посторонних глаз, правда, до пляжа придётся идти 1,5 км.

А ранее СМИ узнали, что доход композитора и продюсера Константина Меладзе сократился почти на полмиллиарда после отъезда из России. Если ранее он зарабатывал 500 миллионов рублей в год, то сейчас 19 миллионов.

Авторы Александра Вишнякова