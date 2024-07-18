"Было сложно": Вера Брежнева со слезами на глазах рассказала о разводе с Константином Меладзе
Вера Брежнева расплакалась, говоря о разводе с Константином Меладзе
Вера Брежнева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ververa
Певица Вера Брежнева расплакалась, говоря о разводе с продюсером Константином Меладзе. Как пишет телеграм-канал "НЕОПРА, БЛИН!", в последнем интервью ей задали вопрос о том, как артистка пережила бракоразводный процесс. Отвечая, она отметила, что прошла этот период "сложно".
Вера Брежнева чуть не расплакалась, говоря о разводе с Константином Меладзе. Видео © Telegram / "НЕОПРА, БЛИН!"
"Я не люблю выносить на публику какие-то сложные моменты моей жизни, но это — факт. Развод — сложно. Вот сейчас говорю, и у меня слёзы [наворачиваются]. Это было сложно", — сказала она.
Артистка напомнила, что имеет за плечами не один развод, и в один момент она не была способна вообще ни на что. Тогда Брежнева дала себе время, чтобы погрустить.
Напомним, о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе стало известно летом 2023 года. На фоне слухов певица решила сама признаться, что дни этого брака сочтены. Сам композитор долго не мог оправиться от расставания и из-за этого даже потерял вдохновение и перестал писать песни. Позднее артистка называла этот брак "ошибкой".