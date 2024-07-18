"Было сложно": Вера Брежнева со слезами на глазах рассказала о разводе с Константином Меладзе

Певица Вера Брежнева расплакалась, говоря о разводе с продюсером Константином Меладзе. Как пишет телеграм-канал "НЕОПРА, БЛИН!", в последнем интервью ей задали вопрос о том, как артистка пережила бракоразводный процесс. Отвечая, она отметила, что прошла этот период "сложно".

Вера Брежнева чуть не расплакалась, говоря о разводе с Константином Меладзе. Видео © Telegram / "НЕОПРА, БЛИН!"

"Я не люблю выносить на публику какие-то сложные моменты моей жизни, но это — факт. Развод — сложно. Вот сейчас говорю, и у меня слёзы [наворачиваются]. Это было сложно", — сказала она.