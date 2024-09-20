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Певица Юта назвала Чичерину и Джанго рекордсменами по числу концертов в Донбассе

20 сентября, 12:36
Чичерина. Обложка © Минобороны России

Чичерина. Обложка © Минобороны России

Певица Юта рассказала, что сложилась прекрасная тенденция среди артистов поддерживать российских бойцов прямо на передовой. Первопроходцами здесь стали те, кто выезжал вместе с Ютой в Сирию более 10 лет назад, где военные ВС РФ противостояли террористам. Затем всё те же артисты отправились в 2014 году в Донбасс. Об этом исполнительница рассказала в новом выпуске программы «Дайте сказать».

Юта назвала артистов, которые ездят в Донбасс. Видео © VK / Life.ru

«И Володя Лёвкин ездил, и Павел Паскаль, и Александр Маршал ездил, и Газманов Олег, и Лепс Григорий. Очень много людей ездило, и Родион Газманов-младший. То есть нас нормально было. Это если мы говорим про Сирию. Если мы говорим про Донбасс, то, конечно, Джанго и Юлия Чичерина — это впереди планеты всей, они просто рекордсмены по количеству концертов», — поделилась она.

Юта призналась, что с годами всё больше музыкантов отправлялось с концертами в зону СВО. Она подчеркнула, что хорошие песни очень помогают поднять боевой дух солдат, что было ещё в годы Великой Отечественной войны. Однако сегодня артисты сталкиваются с большими трудностями и рисками во время выступлений, отметила Юта.

«Сейчас ты не можешь приехать туда и рядом с окопам или с блиндажом выступить, как это делали наши бабушки и дедушки. Почему? Потому что война изменилась, потому что дроны, и невозможно на открытой местности собираться. Да и в закрытом помещении лучше тоже не собираться большим количеством ребят», — объяснила она.

Артистка добавила, что опасности на фронте её не пугают, потому что выступление и живой отклик солдат даёт ей ощущение «высшего космического счастья». По убеждению Юты, в этом и есть гармония, когда ты становишься счастлив от того, что смог поделиться своим творчеством и энергией с теми, кому это очень важно в конкретный момент. Такое состояние неизмеримо важнее любых денег, заключила она.

Полный выпуск программы «Дайте сказать» смотрите по ссылке.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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