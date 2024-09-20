Певица Юта назвала Чичерину и Джанго рекордсменами по числу концертов в Донбассе 20 сентября, 12:36 Чичерина. Обложка © Минобороны России

Певица Юта рассказала, что сложилась прекрасная тенденция среди артистов поддерживать российских бойцов прямо на передовой. Первопроходцами здесь стали те, кто выезжал вместе с Ютой в Сирию более 10 лет назад, где военные ВС РФ противостояли террористам. Затем всё те же артисты отправились в 2014 году в Донбасс. Об этом исполнительница рассказала в новом выпуске программы «Дайте сказать».

Юта назвала артистов, которые ездят в Донбасс. Видео © VK / Life.ru

«И Володя Лёвкин ездил, и Павел Паскаль, и Александр Маршал ездил, и Газманов Олег, и Лепс Григорий. Очень много людей ездило, и Родион Газманов-младший. То есть нас нормально было. Это если мы говорим про Сирию. Если мы говорим про Донбасс, то, конечно, Джанго и Юлия Чичерина — это впереди планеты всей, они просто рекордсмены по количеству концертов», — поделилась она.

Юта призналась, что с годами всё больше музыкантов отправлялось с концертами в зону СВО. Она подчеркнула, что хорошие песни очень помогают поднять боевой дух солдат, что было ещё в годы Великой Отечественной войны. Однако сегодня артисты сталкиваются с большими трудностями и рисками во время выступлений, отметила Юта.

«Сейчас ты не можешь приехать туда и рядом с окопам или с блиндажом выступить, как это делали наши бабушки и дедушки. Почему? Потому что война изменилась, потому что дроны, и невозможно на открытой местности собираться. Да и в закрытом помещении лучше тоже не собираться большим количеством ребят», — объяснила она.

Артистка добавила, что опасности на фронте её не пугают, потому что выступление и живой отклик солдат даёт ей ощущение «высшего космического счастья». По убеждению Юты, в этом и есть гармония, когда ты становишься счастлив от того, что смог поделиться своим творчеством и энергией с теми, кому это очень важно в конкретный момент. Такое состояние неизмеримо важнее любых денег, заключила она.

Полный выпуск программы «Дайте сказать» смотрите по ссылке.

Ранее сообщалось, что один из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс не прочь выступить в России, как только возобновит свои гастроли. В беседе с юной журналисткой из ЛНР Фаиной Савенковой он напомнил, что последнее шоу «This Is Not a Drill» длилось два года, но теперь он открыт для предложений о новых концертах.

Авторы Татьяна Миссуми