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12 сентября, 02:56

«Приглашали дать концерты»: Основатель Pink Floyd готов выступить в России

РИАН: Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил о готовности выступить в России

Один из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

Один из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

Один из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс не прочь выступить в России, как только возобновит свои гастроли. В беседе с юной журналисткой из ЛНР Фаиной Савенковой он напомнил, что последнее шоу «This Is Not a Drill» длилось два года, но теперь он открыт для предложений о новых концертах.

«Русские приглашали меня поехать и дать концерты в Санкт-Петербурге и Москве»,приводит слова музыканта РИА «Новости».

Основатель Pink Floyd также отметил, что организация концертного тура требует значительных усилий. Он также упомянул, что хотел бы провести концерт на Украине в честь окончания конфликта.

«Нас почти 170 человек в дороге и 30 тягачей с прицепами, перевозящих всё оборудование. Это огромное, огромное дело. Это не то, что я хожу с балалайкой и пою в барах», — рассказал музыкант.

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Кстати, ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил бывшего лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить перед российскими бойцами. Политик отметил, что ценит творчество музыканта и его понимание причин специальной военной операции.

Кирилл Сосновских
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