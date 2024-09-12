«Приглашали дать концерты»: Основатель Pink Floyd готов выступить в России

Один из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс не прочь выступить в России, как только возобновит свои гастроли. В беседе с юной журналисткой из ЛНР Фаиной Савенковой он напомнил, что последнее шоу «This Is Not a Drill» длилось два года, но теперь он открыт для предложений о новых концертах.

«Русские приглашали меня поехать и дать концерты в Санкт-Петербурге и Москве», — приводит слова музыканта РИА «Новости».

Основатель Pink Floyd также отметил, что организация концертного тура требует значительных усилий. Он также упомянул, что хотел бы провести концерт на Украине в честь окончания конфликта.

«Нас почти 170 человек в дороге и 30 тягачей с прицепами, перевозящих всё оборудование. Это огромное, огромное дело. Это не то, что я хожу с балалайкой и пою в барах», — рассказал музыкант.