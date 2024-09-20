Тест: 5 простых вопросов подскажут, кто вы из знаменитых героинь мультфильмов СССР
В мире советской анимации героини часто предстают сильными и независимыми. Бунтарка, мечтательница или авантюристка — кто отражает ваш характер?
Советские мультфильмы подарили нам сильных, сложных героинь, которые могут быть озорными, умными и даже свирепыми. Эти женские персонажи представляют разные виды внутренней силы — и у каждой есть уникальный способ решения проблем. Вы находите отклик в образе отважной авантюристки, смелой бунтарки или мудрой воительницы? Давайте узнаем, какая из этих культовых советских героинь соответствует вашей личности!
Как известно, каждая сильная героиня имеет свой прототип в реальной жизни, читайте про 7 женщин, изменивших мир, — без их изобретений мы остались бы пещерными людьми. А если хотите продолжить узнавать себя, то испытайте следующий тест: какова ваша душа на вкус — ответьте на 6 необычных вопросов, чтобы узнать.
Коллаж © Life.ru Кадр из мультфильма «Василиса Микулишна», режиссёр Роман Давыдов, сценарист Виктория Токарева / Kinopoisk, кадр из мультфильма «Бременские музыканты», режиссёр Инесса Ковалевская, сценарист Якоб Гримм и др. / Kinopoisk, кадр из мультфильма «Летучий корабль», режиссёр Гарри Бардин, сценарист Алексей Симуков / Kinopoisk