Тест: 5 простых вопросов подскажут, кто вы из знаменитых героинь мультфильмов СССР

Советские мультфильмы подарили нам сильных, сложных героинь, которые могут быть озорными, умными и даже свирепыми. Эти женские персонажи представляют разные виды внутренней силы — и у каждой есть уникальный способ решения проблем. Вы находите отклик в образе отважной авантюристки, смелой бунтарки или мудрой воительницы? Давайте узнаем, какая из этих культовых советских героинь соответствует вашей личности!