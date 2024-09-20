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20 сентября, 13:00

Тест: 5 простых вопросов подскажут, кто вы из знаменитых героинь мультфильмов СССР

В мире советской анимации героини часто предстают сильными и независимыми. Бунтарка, мечтательница или авантюристка — кто отражает ваш характер?

Советские мультфильмы подарили нам сильных, сложных героинь, которые могут быть озорными, умными и даже свирепыми. Эти женские персонажи представляют разные виды внутренней силы — и у каждой есть уникальный способ решения проблем. Вы находите отклик в образе отважной авантюристки, смелой бунтарки или мудрой воительницы? Давайте узнаем, какая из этих культовых советских героинь соответствует вашей личности!

Как известно, каждая сильная героиня имеет свой прототип в реальной жизни, читайте про 7 женщин, изменивших мир, — без их изобретений мы остались бы пещерными людьми. А если хотите продолжить узнавать себя, то испытайте следующий тест: какова ваша душа на вкус — ответьте на 6 необычных вопросов, чтобы узнать.

Тест: Ответьте на 6 вопросов и узнайте, кто вы из «Служебного романа»
Тест: Ответьте на 6 вопросов и узнайте, кто вы из «Служебного романа»
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Коллаж © Life.ru Кадр из мультфильма «Василиса Микулишна», режиссёр Роман Давыдов, сценарист Виктория Токарева / Kinopoisk, кадр из мультфильма «Бременские музыканты», режиссёр Инесса Ковалевская, сценарист Якоб Гримм и др. / Kinopoisk, кадр из мультфильма «Летучий корабль», режиссёр Гарри Бардин, сценарист Алексей Симуков / Kinopoisk

Василиса Тихонова
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