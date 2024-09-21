5 советских ужастиков, которые держали в страхе весь СССР

Многие люди думают, что ужастики стали популярны в начале нулевых, однако это заблуждение. Этот жанр начал увлекать людей ещё в Советском Союзе. Первый фильм-хоррор был снят в СССР в 1925 году. В последующие годы режиссёры экспериментировали и пробовали создать что-то поистине страшное и жуткое. И у них это получалось. Конечно, старое кино уступает современному в спецэффектах, компьютерной графике и гриме, однако мистики в нём точно хватает. В этой статье Life.ru расскажет о пяти советских ужастиках, которые держали в страхе весь СССР.

«Вий» — 1967 год

Лучший фильм ужасов в СССР — «Вий». Кадр из фильма «Вий», режиссёры

Георгий Кропачёв, Константин Ершов, сценаристы Георгий Кропачёв, Александр Птушко и т.д. / Kinopoisk

Один из самых знаменитых фильмов ужасов времён СССР — «Вий». Эта картина по праву считается одной из лучших. Снят фильм по мотивам произведения Николая Васильевича Гоголя, который обожал мистику и часто писал разные страшилки. Вокруг «Вия» ходило множество тайн, говорили, что со съёмочной командой постоянно происходили странные события. Однако позже стало известно, что всё это были происки рекламщиков, которые пытались создать ажиотаж вокруг кинокартины. Им, безусловно, это удалось. В 1967 году «Вий» стал лидером советского кинопроката и даже был продан в другие страны, где также имел колоссальный успех.

«Господин оформитель» — 1988 год

«Господин оформитель» стал одним из самых страшных и мистических советских фильмов. Кадр из фильма «Господин оформитель», режиссёр Олег Тепцов, сценаристы Юрий Арабов, Александр Грин / Kinopoisk

Сюжет картины разворачивается вокруг художника-оформителя Платона Андреевича, который знакомится с девушкой Анной и выбирает её быть моделью для своего манекена. Оказывается, что Анна больна чахоткой. Когда художник заканчивает свою работу, его юная модель умирает. Через шесть лет Платона Андреевича приглашают поработать в дом к богатому человеку. Когда художник приезжает на место, он впадает в ступор, ведь женой заказчика оказывается точная копия молодой Анны. Но как это возможно, ведь она умерла?

«Семья вурдалаков» — 1990 год

Фильм «Семья вурдалаков» был снят по мотивам произведения Алексея Толстого. Кадр из фильма «Семья вурдалаков», режиссёры Геннадий Климов, Игорь Шавлак, сценаристы Геннадий Климов, Игорь Шавлак и т.д. / Kinopoisk

Ужастик про вампиров с нотками русской глубинки, снятый по мотивам рассказа Алексея Толстого, завораживает и пугает зрителей с первых минут. События происходят в посёлке, куда приезжает московский журналист. Молодой человек селится в местном доме со странной семьёй, которая накануне похоронила дедушку. Как-то ночью мертвец приходит в дом, чтобы забрать своего внука. Стоит отметить, что эксперты сильно критиковали этот фильм и за сценарий, и за плохую операторскую работу. Однако всё в нём выглядело очень реалистично и жутко, а вампиры и вовсе получились лучше, чем на Западе.

«Дикая охота короля Стаха» — 1979 год

«Дикая охота короля Стаха»: о чём фильм и как его снимали. Кадр из фильма «Дикая охота короля Стаха», режиссёр Валерий Рубинчик, сценаристы Владимир Короткевич, Валерий Рубинчик / Kinopoisk

Этот советский триллер был снят в 1979 году и имел успех у зрителей, однако не все оценили картину по достоинству. Молодой фольклорист Андрей в поисках народных преданий решает посетить Белорусское Полесье. Он поселился в доме Надежды Яновской, поведавшей ему историю об ужасном короле Стахе. Оказывается, эта женщина является последней представительницей рода, на который охотится мистический король. Она уверяет Андрея, что вскоре её настигнет смерть, но фольклорист желает разобраться в таинственных событиях и помочь своей новой знакомой.

«День гнева» — 1985 год

Почему фильм ужасов «День гнева» считают детским. Кадр из фильма «День гнева», режиссёр Суламбек Мамилов, сценаристы Александр Лапшин, Север Гансовский / Kinopoisk

Этот фильм ужасов уступает всем другим своей наивностью, плохими спецэффектами и немного странным сценарием. Но стоит отметить, что для 1985 года история о странных существах, созданных учёным и угрожающих всему человечеству, была чем-то новым и интересным. Кстати, к тому времени в США уже сняли «Звёздные войны», а у нас только учились создавать приятное глазу кино. Конечно, фильм получился немножко детским, хотя актёры в нём сыграли прекрасно. Так что всем, кому интересен советский кинематограф, фильм «День гнева» обязателен к просмотру.