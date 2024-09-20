«АиФ» представил документальный фильм «Вслед за отцом»

Издательский дом «Аргументы и факты» выпустил документальный фильм «Вслед за отцом». В этом фильме актёры, певцы и общественные деятели делятся своими повседневными жизнями, занятиями и общением с детьми. Знаменитые отцы страны рассказывают о своём восприятии отцовства и объясняют, как семья и дети вдохновляют их на творчество и успешную деятельность.

«Вы узнаете, как воспитывает своих троих сыновей и малышку-дочку актёр театра и кино Александр Алёшкин (фильмы «По зову сердца», «Кордон», «Формула женской любви» и др.). Он поделился, что семья начиналась в очень скромной обстановке, жили на съёмной квартире, с каждым следующим ребёнком финансовая ситуация улучшалась, появлялось всё больше ролей», — рассказали в издательстве.

Певец Руслан Алехно c семьёй. Фото © Предоставлено Life.ru

В фильме певец Руслан Алехно поделился историями о своей дочери Варваре, которая, как и он, увлекается музыкой, и, конечно, под его внимательным руководством. А руководитель Союза отцов Москвы и отец двоих детей Алексей Чегодаев поделился, что осознал свою роль родителя, когда его дочери исполнилось 4–5 лет. В тот момент он начал задумываться о том, кем он является для неё. Однако самые трудные испытания ждали впереди — подростковый возраст девочки, когда ему пришлось заново знакомиться с изменившимся ребёнком.

Алексей Чегодаев с семьёй. Фото © Предоставлено Life.ru

Как подчеркнули в издательстве, этот фильм стоит посмотреть, чтобы лучше понять себя и принять или отвергнуть мнения героев. Возможно, некоторые зрители найдут в нём ответы на непростые вопросы. Кто-то решит завести ребёнка, а кто-то, как актёр Антон Макарский, вспомнит о своём отце, с которым не общался много лет, и предпримет шаги для восстановления отношений.

Фильм «Вслед за отцом» стал частью одноимённого проекта, инициированного издательским домом «Аргументы и факты» в Год семьи. Как отметила первый заместитель генерального директора ИД «Аргументы и факты» Марина Мишункина, проект был запущен не только из-за его социальной значимости.

«Семейные ценности — это то, что по душе каждому нормальному человеку. Благодаря семье мы становимся теми, кто мы есть. Любовь, исходящая от матери, чувство защищённости, возникающее благодаря отцу, их постоянный пример перед глазами, закладывают в нас понимание важных истин. А братья и сёстры — тот самый близкий круг, который помогает чувствовать себя уверенно во всех обстоятельствах», — отметила Мишункина.