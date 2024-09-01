Сентябрь – время кинопремьер: 7 лучших фильмов, которые ждут нас в кинотеатрах В сентябре 2024 года российских зрителей ждет целая вереница кинопремьер. Life.ru собрал список самых зрелищных фильмов месяца. 31 августа, 21:11 7 сентябрьских фильмов, которые покажут в кинотеатрах. Коллаж © Life.ru Кадр из фильма “Мужское слово” “Лгунья” “Затерянные” “Черный пес” / Kinopoisk

«Мужское слово»

Российские фильмы в последнее время круто забрали вверх в рейтинге, поэтому начнем обзор с них. 26 сентября состоится премьера драмы режиссера Сарика Андреасяна «Мужское слово», которая снята на реальных событиях, произошедших в 2015 году, правда, не у нас, а в США. Там убитый горем отец, сына которого должны были отключить от аппарата ИВЛ, взял в заложники работников больницы.

На фотографии актеры Павел Прилучный и Ирина Пегова. Кадр из фильма “Мужское слово” режиссер Сарик Андреасян, сценарист Сарик Сергей Волков / Kinopoisk

По сценарию, десятилетний сын главного героя Андрея, которого играет Павел Прилучный, впадает в кому после ДТП. Ребенка должны отключить от поддерживающей аппаратуры, но на пути врачей встает отец. Он дал настоящее мужское слово, что спасет сына, и намерен его сдержать. Главный герой берет в заложники медсестру и врача и баррикадируются в палате сына. Он на взводе и вооружен.

Павел Прилучный уже успел показать себя как драматический актер, а в копилке режиссера Андреасяна есть такие фильмы как «Непрощенный», «Землетрясение» и фантастический фильм «Кома», а значит, фильм будет острым и драматичным. Возрастное ограничение +12 говорит о том, что с собой можно взять детей.

«Лгунья»

5 сентября на экраны страны выйдет фильм Юлии Трофимовой «Лгунья». Эта социальная драма исследует вопрос о том, как далеко героиня Ева (актриса Елизавета Ищенко) готова уйти в своей лжи в погоне за популярностью. Актуальная тема в наше время, когда поколение «тиктокеров» вот-вот вырастет и само начнет вершить судьбы, причем не только свои, но и других людей.

Главную героиню Еву играет актриса Елизавета Ищенко. Кадр из фильма “Лгунья” режиссер Юлия Трофимова, сценарист Юлия Трофимова, Мария Шульгина, Айелет Гундар-Гошен / Kinopoisk

Еве – целых 17 лет, а она все еще не популярна. На каникулах героиня «Лгуньи» устраивается работать в кафе и попадает в скандал. Один из посетителей кафе – знаменитый певец грубо хватает ее за руки, Ева кричит – и вот певца уже обвинили в домогательствах. Кажется, скажи одно слово – и человек будет спасен, но Еве нравится роль жертвы знаменитости, а особенно – слава, которая обрушивается на нее. Так она становится лгуньей. Возрастное ограничение +16.

«Затерянные»

Поклонники актера Никиты Кологивого смогут встретиться с любимым актером в триллере «Затерянные». Премьера фильма «Затерянные» состоялась на конкурсе кинофестиваля «Окно в Европу». В прокат картина выйдет 5 сентября.

Иногда кажется, что впереди новая ступенька карьерной лестницы, а на самом деле там -- тупик. Кадр из фильма “Затерянные” режиссер Роман Каримов, сценарист Роман Каримов / Kinopoisk

Сценарий фильма режиссера Романа Каримова на первый взгляд вторичен: четверо молодых людей едут в командировку. Каждый надеется, что заключение договора позволит подняться еще на одну ступеньку по карьерной лестнице. Но у судьбы иные планы – и четверка застревает в маленьком городке. Машина глохнет, банкомат «съедает» банковскую карту, сотовой связи нет. Перед друзьями, а кроме Кологивого их играют Егор Корешков, Даниил Толстокулаков и Артем Цуканов предстает метафизика абсурда, город «Зеро». Каждый из героев столкнется с собственными проблемами, и каждый начнет по своему сходить с ума. Выберутся ли «Затерянные» обратно в нормальность, и нужно ли это им вообще? Возрастное ограничение фильма +16.

«Ускорение»

5 сентября на российские экраны выйдет фантастический триллер режиссера Микаэля Хострёма «Ускорение» («Катапульта») совместного производства США, Венгрии и Индонезии.

Астронавты миссии не всегда могут управлять реальностью. Кадр из фильма “Ускорение” режиссер Микаэль Хофстрём, сценарист Р. Скотт Адамс, Нэйтан Паркер / Kinopoisk

Все как положено: космическая миссия , от которой зависит судьба человечества, на спутник Сатурна Титан; одинокий корабль посреди ледяного космоса и неожиданная проблема, решить которую может только гравитационный маневр возле Юпитера. Но астронавты не уверены, выдержит ли корабль «Одиссея» ускорение, ведь его проектировала Зоя – девушка члена экипажа Джона (актер Кейси Аффлек), а она перестала выходить на связь сразу после старта. Возрастное ограничение +18

«Черный пес»

5 сентября состоятся премьера китайского фильма режиссера Гуань Ху «Черный пес», который повествует о закулисье Олимпиады 2022 года в Пекине. Тогда правительство решило очистить город от свор бродячих собак.

В роли каскадера Лэнга -- тайваньский актер Эдди Пэн. Кадр из фильма “Черный пес” режиссер Гуань Ху, сценарист Гуань Ху, Гэ Жуй, У Бин / Kinopoisk

Герой фильма – бывший заключенный мотоциклист-каскадер Лэнг решает заработать на этом, но вместо этого привязывается к пойманной собаке. Черный пес становится не жертвой, а другом. Друзей ожидает череда приключений, не всегда приятных, ведь за Лэнгом идет охота. Мясник Ху со своей бандой мечтает убить Лэнга, чтобы отомстить за смерть племянника. В этой «роад-муви» будет все – и любовь, и катастрофы, и даже смерть. Трогательный момент: тайванский актер Эдди Пэн, сыгравший главную роль, забрал домой черного пса, участвовавшего в съемках. Возрастное ограничение +18.

«Револьвер»

Еще одна история о бывшей заключенной — корейский фильм «Револьвер». Сюжет на первый взгляд кажется избитым: бывшая следователь Хан Су Ён по договоренности взяла на себя чужую вину и отсидела в тюрьме. Правда, с вознаграждением ее кинули, и теперь она хочет отмстить обманщикам, тем более что для этого у нее есть оружие – револьвер.

Иногда револьвер -- последний аргумент в споре. Кадр из фильма “Револьвер” режиссер О Сын-ук, сценарист О Сын-ук, Чу Бёль / Kinopoisk

Любителей боевиков ждет в этом фильме необычная история. Героев переполняют эмоции, их действия стремительны и непредсказуемы. Картина режиссера О Сын Ука снята в стиле неонуара, полна необычных художественных решений, а главную героиню играет Чон До Ён, признанная на кинофестивале в Каннах лучшей актрисой. Возрастное ограничение +18.

«Субстанция»

Этот фильм уже прозвали боди-хорорром. Кадр из фильма “Субстанция” режиссер Корали Фаржа, сценарист Корали Фаржа / Kinopoisk

19 сентября российского зрителя ждет еще один фантастический фильм ужасов – «Субстанция» режиссера Корали Фаржи. Совместная картина Франции, Британии и США повествует о новейшем изобретении человечества, которое позволяет главной героине стать лучшей версией самой себя. Так, из стареющей голливудской звезды Элизабет Спаркс (Деми Мур) возникает яркая Сью (Маргарет Коули). Но у каждого подарка судьбы есть своя цена, и вскоре Спаркс придется вплотную столкнуться с расплатой. Фильм уже получил в Каннах приз за сценарий, а критики нарекли его «боди-хорорром»

Авторы Майя Новик