Шесть слов, которые 90% людей произносят и пишут с лишними буквами — и вы тоже

Русский язык богат и красив, но иногда одна неуместная буква превращает вполне привычное слово в странные «явства» или «перетурбацию». Мы собрали для вас шесть слов, которые часто становятся жертвами ненужных изменений. Разберёмся, почему некоторые из них выглядят словно из другого мира и как правильно их произносить.

1. Пертурбации

Ошибки в словах, которых легко избежать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Если слышите «перетрубации» или «перетурбации», знайте: это одно из самых загадочных искажений. Это слово пришло к нам из латыни: per — «через» — и turbatio — «смятение», «беспорядок». Лишняя «е» — это как споткнуться на ровном месте. В оригинале никакого pere нет, а значит, и в русском языке этого быть не должно. Просто «пертурбации», никаких «трубаций» тут не ждите.

2. Гран-при

Ошибки вокруг «Гран-при» заставляют улыбаться: кто-то добавляет «д», кто-то — «т». Однако это французское выражение Grand Prix — «большой приз», оно не предполагает чтения лишних букв. В русском языке оставляем всё как есть: без «д» и без «т».

3. Эскалатор

Как правильно говорить: 6 слов с лишними буквами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / e-leet

Может, это и самый популярный транспорт в торговых центрах, но «эскалатор» нередко подвергается мутациям. Добавляют «к» и делают «экскалатором». Слово пришло из английского escalator, корни — в латинском scala, то есть «лестница». Запомните: никакой «к» быть не должно. И пусть ваш эскалатор несёт вас только вверх — без ошибок.

4. Грейпфрут

Этот фрукт не только горчит, но и заставляет многих ошибаться в произношении: «грейфрукт», «грейкфрукт». В основе слова лежат английские grape («виноград») и fruit («фрукт»). На деревьях грейпфрут растёт гроздьями, как виноград, отсюда и название. Никаких «к» в русском варианте!

5. Юрисконсульт

Шесть слов, которые мы произносим неправильно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Freeograph

Слово с двойным корнем — «юрис» и «консульт» — часто превращают в «юристконсульт», добавляя лишнюю «т». Но по-настоящему «юрисконсульт» пришёл из немецкого Jurisconsultus и не терпит лишних звуков. Сокращение должности до одного слова упростило жизнь, так что без «т» нам лучше.

6. Яства

Слова, в которые вы добавляете лишние буквы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Eryomenko

Редкое, но меткое слово, и встречается оно обычно в старинных текстах. Почему-то многие вставляют туда лишнюю «в», получая «явства». Однако слово связано с глаголом «ясти» — «есть». И раз уж в «ясти» нет лишних букв, то и в «яствах» не должно быть.