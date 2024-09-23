5 привычек, которые должны быть у каждого православного человека

Вера всегда помогает человеку в трудные периоды. С древних времён на Руси люди молились и об исцелении от болезней, и о благополучии в семье, и даже о том, чтобы Господь избавил их от чужеземных захватчиков. Как известно, прошения не оставались без ответа. Тем не менее всем верующим необходимо помнить, что к Богу обращаются не только когда тяжело, но и когда хорошо. В православии принято ежедневно совершать определённые обряды, чтобы душа не отдалялась от церкви и всегда могла найти в ней покой. В этой статье Life.ru расскажет о пяти привычках, которые должны быть у каждого верующего человека.

Привычка молиться ежедневно

Почему нужно молиться каждый день и как это влияет на жизнь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Порой в бытовых делах человек забывает не только о том, что нужно посетить церковь, но и о том, чтобы просто помолиться дома. Каждая молитва несёт в себе определённый смысл и помогает людям приблизиться к Богу. Также с помощью моления верующие отдают дань уважения Господу. Конечно, лучше всего выучить несколько коротких обращений, чтобы в любой момент можно было их произнести. Согласно церковным правилам молиться нужно не только утром и вечером, но и в течение дня, например перед вкушением пищи. Но тем, кто не так хорошо знаком со всеми правилами и традициями, для начала достаточно будет ввести в привычку обращаться к Богу утром, перед началом дня, или же вечером, перед отходом ко сну.

Привычка благодарить

Многие люди привыкли ходить в церковь или обращаться к Богу лишь в тяжёлые моменты, совершенно забывая о том, чтобы выразить благодарность за то, что у них есть. Когда у человека всё хорошо, он думает, что так и должно быть. А когда случаются неприятности, он вдруг вспоминает про церковь и удивляется, за что же на него свалилось столько проблем. Конечно, даже если у вас не жизнь мечты, но сегодня утром вы вновь открыли глаза и встали с кровати, Бога нужно поблагодарить за это. Не стоит думать, что на вас с неба станут сыпаться деньги и возможности, а если этого нет, значит, Господь вам не помогает. Не забывайте говорить спасибо и ценить то, что у вас есть.

Привычка ходить в церковь

Когда верующим нужно ходить в церковь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dm_Cherry

Многие православные люди могут годами не ходить в церковь, однако это абсолютно неправильно, ведь у каждого верующего это должно войти в привычку. Необязательно посещать храмы каждый день, но зайти хотя бы раз в неделю, а лучше в воскресенье, — священный долг. Можно не задерживаться надолго, достаточно будет поставить свечку в дань уважения и помолиться, показав, что вы помните о Боге и не ушли от истинной веры.

Привычка делать добро

Православная вера учит не только не делать зла, но и жить во имя добра. Многие люди ошибочно полагают, что если не будут совершать плохие поступки и станут вести спокойный образ жизни, то они не попадут в ад. Вот только бездействие в религии приравнивается к злодеянию. Поэтому тем, кто за всю жизнь не принёс хоть немного добра в этот мир, тоже придётся отвечать. Православный верующий должен каждый день проявлять снисхождение к другим людям и делать пусть даже маленькие, но хорошие дела. Также важно помнить, что никакое добро не будет считаться таковым, если человек делает его ради собственной выгоды. Бог видит лишь бескорыстные поступки.

Привычка поститься

Когда у православных пост: Что нельзя есть во время церковных праздников. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Пост тренирует не только физическую, но и духовную выдержку. Отказываясь от любимого съестного, верующие показывают Богу, что мирские ценности для них не самое важное. Конечно, не все способны выдерживать длинные посты, однако для начала стоит попробовать соблюдать хотя бы небольшие или праздничные. Рано или поздно организм начнёт привыкать к такому рациону и вы сможете поститься дольше, очищаясь духовно и приближаясь таким образом к Богу.