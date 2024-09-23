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23 сентября, 15:26

Орангутан Чапа из зоопарка начала утепляться вместе с москвичами

Обезьяна Чапа утепляется. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Обезьяна Чапа утепляется. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Орангутан Чапа из Московского зоопарка тоже почувствовала дыхание осени и вместе с москвичами решила утеплиться, надев тёплую кофточку. Видео с переодеванием обезьяны опубликовала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Обезьяна Чапа утепляется. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Чапа поняла, как нужно просунуть лапы в рукава, правильно надела тёплую кофточку и даже замоталась в неё с головой. Но затем что-то пошло не так, и вещица была сброшена. Кстати, мёрзнуть обезьянке осталось недолго — скоро в Москву вновь вернётся тёплая погода.

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Сейчас в Москве +14 градусов, но тепло начнёт возвращаться уже в среду — столбик термометра поднимется до +20 градусов. Самые низкие температуры ожидаются в ночь с понедельника на вторник. А вот панде Катюше холод нипочём, она продолжает расти и познавать мир. Вчера она завалила маму на корягу и убежала от наказания.

Полина Никифорова
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