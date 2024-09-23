Орангутан Чапа из зоопарка начала утепляться вместе с москвичами
Обезьяна Чапа утепляется. Фото © Telegram / Светлана Акулова
Орангутан Чапа из Московского зоопарка тоже почувствовала дыхание осени и вместе с москвичами решила утеплиться, надев тёплую кофточку. Видео с переодеванием обезьяны опубликовала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Обезьяна Чапа утепляется. Видео © Telegram / Светлана Акулова
Чапа поняла, как нужно просунуть лапы в рукава, правильно надела тёплую кофточку и даже замоталась в неё с головой. Но затем что-то пошло не так, и вещица была сброшена. Кстати, мёрзнуть обезьянке осталось недолго — скоро в Москву вновь вернётся тёплая погода.
Сейчас в Москве +14 градусов, но тепло начнёт возвращаться уже в среду — столбик термометра поднимется до +20 градусов. Самые низкие температуры ожидаются в ночь с понедельника на вторник. А вот панде Катюше холод нипочём, она продолжает расти и познавать мир. Вчера она завалила маму на корягу и убежала от наказания.