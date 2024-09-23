Орангутан Чапа из зоопарка начала утепляться вместе с москвичами

Орангутан Чапа из Московского зоопарка тоже почувствовала дыхание осени и вместе с москвичами решила утеплиться, надев тёплую кофточку. Видео с переодеванием обезьяны опубликовала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Чапа поняла, как нужно просунуть лапы в рукава, правильно надела тёплую кофточку и даже замоталась в неё с головой. Но затем что-то пошло не так, и вещица была сброшена. Кстати, мёрзнуть обезьянке осталось недолго — скоро в Москву вновь вернётся тёплая погода.