Москвичей ждут температурные качели на следующей неделе

Жителям и гостям Москвы рассказали о погоде на следующей неделе — с 23 сентября. На смену бабьему лету на время придёт похолодание, а затем вновь станет тепло. Об этом заявил «Вечерней Москве» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он уточнил, что температура начнёт падать в воскресенье, 22 сентября. Самая низкая ожидается с ночи на понедельник и на вторник. А вот в среду, 25 сентября, столбики термометров вновь достигнут отметки +20 градусов.

«Мы пройдём через отрицательные температуры и вновь вернёмся в благодатное 20-градусное тепло», — поделился прогнозом синоптик.

Все температурные скачки будут происходить без осадков, добавил эксперт. С большой вероятностью дождей не будет до следующей субботы, когда начнёт менять атмосферное давление. Однако резких скачков погоды ожидать не стоит, заключил Шувалов.