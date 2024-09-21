Москвичей ждут температурные качели на следующей неделе
Синоптик Шувалов: В начале следующей недели в Москве похолодает, но ненадолго
Жителям и гостям Москвы рассказали о погоде на следующей неделе — с 23 сентября. На смену бабьему лету на время придёт похолодание, а затем вновь станет тепло. Об этом заявил «Вечерней Москве» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Он уточнил, что температура начнёт падать в воскресенье, 22 сентября. Самая низкая ожидается с ночи на понедельник и на вторник. А вот в среду, 25 сентября, столбики термометров вновь достигнут отметки +20 градусов.
«Мы пройдём через отрицательные температуры и вновь вернёмся в благодатное 20-градусное тепло», — поделился прогнозом синоптик.
Все температурные скачки будут происходить без осадков, добавил эксперт. С большой вероятностью дождей не будет до следующей субботы, когда начнёт менять атмосферное давление. Однако резких скачков погоды ожидать не стоит, заключил Шувалов.
В начале октября в Москве спрогнозировали не просто дожди, а выпадение первого снега. Однако будут и тёплые дни. С севера в столицу придёт холодная воздушная масса, а с юга — тёплая. При таком соседстве могут создаться волновые атмосферные процессы. И от того, какая фаза волны будет накрывать Москву и область, будет зависеть погода.