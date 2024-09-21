Вильфанд предупредил россиян о погодном капризе перед бабьим летом
Синоптик Вильфанд: Бабье лето придёт в Россию в октябре после ненастной погоды
Бабье лето порадует жителей Центральной России уже в октябре. Однако обязательным условием потепления должно стать краткосрочные ухудшение погоды: падение температуры, порывистый ветер и обильные осадки. Об этом заявил научрук Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По словам синоптика, в последнюю десятидневку сентября на территории страны установится антициклональный режим погоды. Он принесёт понижение температуры без осадков. А с приближением октября ситуация зеркально изменится: прогнозируются дожди при средней температуре.
«Будем ждать, когда будет похолодание с ненастной погодой, с осадками, порывистым ветром, и только потом уже будем наслаждаться бабьим летом», — рассказал Вильфанд РИА «Новости».
Ранее Life.ru составил памятку о главных опасностях бабьего лета. Температурные перепады в осенний период нередко провоцируют заболевания щитовидной железы, негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, а также чреваты банальной простудой.
АНГ «Москва» / Сергей Киселёв