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21 сентября, 05:03

Вильфанд предупредил россиян о погодном капризе перед бабьим летом

Синоптик Вильфанд: Бабье лето придёт в Россию в октябре после ненастной погоды

Бабье лето порадует жителей Центральной России уже в октябре. Однако обязательным условием потепления должно стать краткосрочные ухудшение погоды: падение температуры, порывистый ветер и обильные осадки. Об этом заявил научрук Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в последнюю десятидневку сентября на территории страны установится антициклональный режим погоды. Он принесёт понижение температуры без осадков. А с приближением октября ситуация зеркально изменится: прогнозируются дожди при средней температуре.

«Будем ждать, когда будет похолодание с ненастной погодой, с осадками, порывистым ветром, и только потом уже будем наслаждаться бабьим летом», — рассказал Вильфанд РИА «Новости».

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Ранее Life.ru составил памятку о главных опасностях бабьего лета. Температурные перепады в осенний период нередко провоцируют заболевания щитовидной железы, негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, а также чреваты банальной простудой.

Обложка ©

АНГ «Москва» / Сергей Киселёв

Илья Пушкарев
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