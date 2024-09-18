Врач назвала 5 главных опасностей бабьего лета Врач Демьяновская: Бабье лето — второй пик активности клещей 18 сентября, 05:00 Зачастую люди болеют простудой именно в период бабьего лета. Обложка © АГН «Москва» / Артур Новосильцев

Бабьим летом называют тёплую и солнечную погоду, которая обычно наступает в середине сентября – начале октября. Это время может быть очень приятным для прогулок и отдыха на природе, но также оно может таить некоторые опасности. О них Life.ru рассказала невролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Простуда

Зачастую люди болеют простудой именно в период бабьего лета, и это неудивительно. Тёплая погода создаёт ощущение ложной безопасности, и многие одеваются слишком легко. Однако осенью температура воздуха может резко снизиться, что приведёт к переохлаждению организма. Поэтому, как бы солнечно ни было за окном, одеваться следует потеплее, по-осеннему. Кроме того, в начале сентября школьники и студенты возвращаются к учёбе, а в тесных коллективах выше риск подхватить респираторную инфекцию. Екатерина Демьяновская Невролог, врач — эксперт лаборатории "Гемотест"

Второй пик активности клещей

Также стоит проявлять осторожность во время прогулок на природе. Бабье лето — второй пик активности клещей. Эти членистоногие отлично переносят заморозки до −5 °C. Самые распространённые заболевания, которые передаются с укусом клеща, — болезнь Лайма (боррелиоз) и клещевой энцефалит. Чтобы обезопасить себя во время осенних прогулок, следует соблюдать меры предосторожности: надевать закрытую одежду, наносить противоклещевые репелленты, осматривать себя и близких после прогулок в лесопарковых зонах или выездов на природу.

А если клещ всё-таки присосался, его нужно как можно скорее удалить и отвезти в лабораторию, где паразита проверят на наличие инфекций. Плюс, если присасывание клеща произошло в регионе, который признан эндемичным по клещевому энцефалиту, следует в течение 72 часов после происшествия обратиться за иммунопрофилактикой.

Барахлит сердце

Нередко перепады температуры и атмосферного давления сказываются на самочувствии людей, у которых есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. У них может повышаться или, наоборот, снижаться артериальное давление, иногда ощущаются перебои в работе сердца, болит голова, возникают слабость и головокружение. При появлении таких неприятных симптомов следует как можно быстрее обратиться к врачу.

Обострение болезней щитовидки

Кроме того, период осеннего потепления может спровоцировать обострение заболеваний щитовидной железы. Людям с такими патологиями также нужно быть очень внимательными к своему состоянию и контролировать уровень гормонов T3 (трийодтиронина), T4 (тироксина) и ТТГ (тиреотропного гормона).

Упадок сил

В период бабьего лета уменьшается продолжительность светового дня, возрастают рабочая и учебная нагрузки. Некоторые люди могут чувствовать упадок сил, снижение фона настроения. Проверить, не связано ли такое состояние с недостатком витаминов, помогает лабораторная диагностика. В этом случае врач советует проверить уровень витамина D — его концентрация может снизиться осенью из-за нехватки солнечного света и особенностей питания. И если психическое состояние сказывается на работе или учёбе — целесообразно посетить психотерапевта или психиатра для его коррекции.

Авторы Андрей Горяничев