Похолодает до 7 градусов: Москвичей предупредили об окончании бабьего лета

Летняя погода, установившаяся в Москве и Подмосковье в начале сентября, постепенно подходит к концу. Температура воздуха начнёт существенно опускаться уже со следующего четверга, 20 сентября. Об этом рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Августовское тепло спадёт из-за смены антициклонов и направления воздушного потока. По словам метеоролога, ночью стоит ожидать температуру в пределах 7-12 градусов, а днём — примерно 15-20 градусов, что тоже хорошо для середины сентября. Так или иначе, бабье лето должно закончиться 21 сентября.

«Потом — день осеннего равноденствия, когда говорится, что всё, всякому лету конец. Поэтому после этого числа, то есть на следующей неделе, ждать всплеска тепла не приходится, хотя температура все равно остаётся выше климатической нормы», — уточнила эксперт в беседе с 360.ru.