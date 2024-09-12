Синоптик рассказал, стоит ли ждать морозной зимы после тёплого сентября

Синоптик спешит успокоить граждан: переживать не нужно. К удивлению многих, зима в Москве в этом году будет довольно тёплая. По его словам, температура воздуха поднимется на 2-3 градуса выше климатической нормы.

«А если говорить про осадки, — я думаю, дефицита снега не будет. Его количество будет достаточно близким к средним показателям, которые характерны для зимнего сезона. То есть снега будет в норме. Однако состояние атмосферы будет очень неустойчивым. Именно такие у нас в последние годы зимы: оттепели сменяются морозами, потом снегопадами, потом опять теплеет», — рассказал эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».