Синоптик рассказал, стоит ли ждать морозной зимы после тёплого сентября
Синоптик Тишковец спрогнозировал тёплую зиму в Москве
Сентябрь продолжает радовать жителей Москвы и всей Центральной России необычайно тёплой погодой. Однако у людей возникают опасения, что зима из-за этого будет аномально холодной. Вероятность этого оценил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет kp.ru.
Синоптик спешит успокоить граждан: переживать не нужно. К удивлению многих, зима в Москве в этом году будет довольно тёплая. По его словам, температура воздуха поднимется на 2-3 градуса выше климатической нормы.
«А если говорить про осадки, — я думаю, дефицита снега не будет. Его количество будет достаточно близким к средним показателям, которые характерны для зимнего сезона. То есть снега будет в норме. Однако состояние атмосферы будет очень неустойчивым. Именно такие у нас в последние годы зимы: оттепели сменяются морозами, потом снегопадами, потом опять теплеет», — рассказал эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее москвичам рассказали, как долго в столице продержится летняя погода. Метеоролог уточнила, что аномальное тепло в сентябре возникло из-за серии антициклонов.
Life.ru