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12 сентября, 11:05

Синоптик рассказал, стоит ли ждать морозной зимы после тёплого сентября

Синоптик Тишковец спрогнозировал тёплую зиму в Москве

Сентябрь продолжает радовать жителей Москвы и всей Центральной России необычайно тёплой погодой. Однако у людей возникают опасения, что зима из-за этого будет аномально холодной. Вероятность этого оценил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет kp.ru.

Синоптик спешит успокоить граждан: переживать не нужно. К удивлению многих, зима в Москве в этом году будет довольно тёплая. По его словам, температура воздуха поднимется на 2-3 градуса выше климатической нормы.

«А если говорить про осадки, — я думаю, дефицита снега не будет. Его количество будет достаточно близким к средним показателям, которые характерны для зимнего сезона. То есть снега будет в норме. Однако состояние атмосферы будет очень неустойчивым. Именно такие у нас в последние годы зимы: оттепели сменяются морозами, потом снегопадами, потом опять теплеет», — рассказал эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Продолжения лета не будет: Москвичам рассказали, когда ждать осеннюю погоду
Продолжения лета не будет: Москвичам рассказали, когда ждать осеннюю погоду

Ранее москвичам рассказали, как долго в столице продержится летняя погода. Метеоролог уточнила, что аномальное тепло в сентябре возникло из-за серии антициклонов.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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