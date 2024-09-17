Подмосковных «моржей» предупредили об опасности заплывов в середине сентября
Врач Чернышёва: Купание в подмосковных водоёмах осенью может вызвать инфекции
Несмотря на летнюю погоду в середине сентября, температура в подмосковных водоёмах опускается до 17 градусов из-за ночных похолоданий, поэтому жителям области стоит либо уже отказаться от купания, либо ограничить время пребывания в реках и озёрах.
Об опасности купания в водоёмах жителей Подмосковья предупредила доктор медицинских наук Надежда Чернышёва. Из-за контраста высокой температуры воздуха и низкой температуры воды возникают серьёзные риски, подчеркнула она в беседе с интернет-изданием Regions.ru.
«Вам на берегу может казаться жарко, но стоит войти в воду и резко попадаете в холодное пространство. Это очень небезопасно, так как такой температурный контраст способен спровоцировать сосудистый спазм, вызвать судороги, что довольно опасно, и человек может просто утонуть», — отметила врач.
По словам эксперта, больше всех опасаться стоит людям с сосудистыми патологиями. Резкое понижение температуры из-за погружения в воду может вызвать необратимые последствия как для сердца, так и для мозга. Кроме того, после купания можно простудиться на ветру, а в самой воде — подхватить бактерии, так как в это время водоёмы становятся рассадниками бактерий.
К слову, погода скоро, действительно, станет холоднее. Бабье лето в столичном регионе подходит к концу. Столбики термометров могут опуститься до 7 градусов к концу сентября.