В Красноярске педагог 25 минут заводила сердце утонувшего подростка и спасла его

В Красноярске тонувший в озере подросток остался жив благодаря педагогу Красноярского медицинского техникума. Татьяна Гардт вместе со своим сыном 25 минут заводила сердце юноши. Об этом рассказали на сайте Министерства здравоохранения Красноярского края.

Героический поступок женщина совершила ещё в августе текущего года, когда находилась на малолюдном пляже у станции «Крючково». Быстрая реакция Татьяны и профессиональные навыки оказания первой реанимационной помощи спасли жизнь подростка и сделали её настоящей героиней.

«Мы сидели на берегу и наблюдали как дети купались в озере, как вдруг в метрах 30 от берега один из парней переплывавший озеро поднял руку вверх и вскрикнул: «Я тону!» и скрылся под воду», — цитирует слова Гардт минздрав Красноярского края.

Сын Татьяны бросился в воду и смог вынести подростка на берег. После этого учительница приступила к оказанию сердечно-лëгочной реанимации. Она понимала, что шансов у пострадавшего немного, но всё равно откачивала парня 25 минут подряд. В итоге подросток смог сделать первый вдох. Дальше работу выполняла бригада скорой помощи, которую вызвали на место происшествия.