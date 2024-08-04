Из Москвы-реки спасли тонущего мужчину

Тонущего 47-летнего мужчину вытащили из Москвы-реки. Он свесился через парапет и свалился в воду, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, пострадавший гулял по Дербенёвской набережной в Даниловском районе и любовался красотами столицы. В какой-то момент он перегнулся через парапет, не удержался на ногах, упал в воду, начал тонуть и звать на помощь. Свидетели происшествия вызвали экстренные службы. По итогу мужчину удалось вовремя достать из воды. У него сотрясение головного мозга.