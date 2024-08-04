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4 августа, 16:06

Из Москвы-реки спасли тонущего мужчину

Набережная Москвы-реки, где едва не утонул мужчина. Фото © SHOT

Набережная Москвы-реки, где едва не утонул мужчина. Фото © SHOT

Тонущего 47-летнего мужчину вытащили из Москвы-реки. Он свесился через парапет и свалился в воду, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, пострадавший гулял по Дербенёвской набережной в Даниловском районе и любовался красотами столицы. В какой-то момент он перегнулся через парапет, не удержался на ногах, упал в воду, начал тонуть и звать на помощь. Свидетели происшествия вызвали экстренные службы. По итогу мужчину удалось вовремя достать из воды. У него сотрясение головного мозга.

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Ранее Life.ru рассказывал о случае в Московской области, который начинался даже более безобидно, но закончился трагедией. 14-летняя школьница каталась с мамой на сапборде и решила освежиться, нырнув на городском пляже в Пущино, где запрещено купание.

Юрий Лысенко
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