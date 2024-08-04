Из Москвы-реки спасли тонущего мужчину
Набережная Москвы-реки, где едва не утонул мужчина. Фото © SHOT
Тонущего 47-летнего мужчину вытащили из Москвы-реки. Он свесился через парапет и свалился в воду, пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, пострадавший гулял по Дербенёвской набережной в Даниловском районе и любовался красотами столицы. В какой-то момент он перегнулся через парапет, не удержался на ногах, упал в воду, начал тонуть и звать на помощь. Свидетели происшествия вызвали экстренные службы. По итогу мужчину удалось вовремя достать из воды. У него сотрясение головного мозга.
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