Россиянин спас тонущего немца и его ребёнка в Калининграде, но погиб сам

Летний отпуск в преддверии свадьбы обернулся для 23-летнего жителя Петрозаводска Дмитрия Ананьева и его родных настоящей трагедией. Мужчина вытащил из водяной бездны Балтийского моря двух тонущих иностранцев, заплатив за самоотверженный поступок собственной жизнью. Подробностями душещипательной истории со ссылкой на близких погибшего поделились в Kp.ru.

Рок судьбы настиг северянина 30 июля на набережной в Калининграде, где он прогуливался с невестой. Безмятежную негу молодой пары прервал детский крик. В воде Ананьев заметил двоих человек и тотчас же бросился им на помощь, не раздумывая ни секунды. Как выяснилось позже, гражданин Германии вместе с сыном полез купаться в бушующие волны, несмотря на предупреждение МЧС о шторме. Россиянин вытащил иностранцев на берег, но сил выбраться из пучины самому у героя не осталось.

Дмитрия похоронили на родине, в Петрозаводске, предав его тело земле среди могил павших участников спецоперации. Проводить почившего в последний путь пришли сотни человек, в то время как выжившие в тот день немец и его сын даже не вышли на связь с семьёй парня и попросту исчезли.

«Мы услышали столько добрых слов о нём за последние дни, это очень ценно нам. И мы гордимся им и никогда не забудем его поступки», — приводит издание слова близких Ананьева.