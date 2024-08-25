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25 августа, 09:23

Два москвича и калининградец утонули в Балтийском море

СК: В Балтийском море под Калининградом за сутки утонули сразу три человека

В Балтийском море за прошедшие сутки утонули сразу три человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

«24 августа следователям поступили сообщения о гибели в Балтийском море трёх отдыхающих. Во всех случаях организованы доследственные проверки», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 39-летний житель Калининграда утонул на необорудованном пляже в Балтийске. Ещё два 41-летних москвича погибли на Куршской косе. Предварительно, все отдыхающие утонули из-за собственной неосторожности. В СК призвали жителей и гостей региона купаться только в специально оборудованных местах. Кроме того, воды следует избегать при сильных волнах и в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Life.ru сообщал, что во Владивостоке пьяный 15-летний школьник утонул на глазах у друзей, которые думали, что он шутит. Подросток вместе с компанией прыгнул в море с пирса, но не смог вынырнуть обратно — его жуткая гибель попала на камеру.

Тела достали из ледяной воды: В Якутии расследуют странную гибель трёх школьниц
Тела достали из ледяной воды: В Якутии расследуют странную гибель трёх школьниц
Обложка ©

Freepik / wirestock

Наталья Демьянова
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