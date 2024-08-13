В Приморье пьяный школьник утонул на глазах у друзей, которые думали, что он шутит

На Юбилейном пляже во Владивостоке утонул 15-летний подросток. Молодой человек вместе с друзьями прыгнул в море с пирса и не смог вынырнуть обратно — его жуткая гибель попала на камеру.

На опубликованных кадрах видно, как мальчик хватался за подруг, но те думали, что он топит их понарошку. Тревогу компания забила, когда парень окончательно скрылся под водой. По данным пресс-службы СУ СК по Приморскому краю, на всей территории пляжа установлены знаки, запрещающие купание. В настоящее время тело подростка уже достали из воды. По факту его гибели возбуждено уголовное дело. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Известно, что ситуацию усугубил алкоголь. Со слов приятелей, несмотря на возраст, парень был пьян.