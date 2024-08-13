В Приморье пьяный школьник утонул на глазах у друзей, которые думали, что он шутит
В Приморье на глазах у друзей утонул 15-летний подросток
На Юбилейном пляже во Владивостоке утонул 15-летний подросток. Молодой человек вместе с друзьями прыгнул в море с пирса и не смог вынырнуть обратно — его жуткая гибель попала на камеру.
Гибель подростка на пляже во Владивостоке. Видео © Telegram / Svodka25
На опубликованных кадрах видно, как мальчик хватался за подруг, но те думали, что он топит их понарошку. Тревогу компания забила, когда парень окончательно скрылся под водой. По данным пресс-службы СУ СК по Приморскому краю, на всей территории пляжа установлены знаки, запрещающие купание. В настоящее время тело подростка уже достали из воды. По факту его гибели возбуждено уголовное дело. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Известно, что ситуацию усугубил алкоголь. Со слов приятелей, несмотря на возраст, парень был пьян.
"По факту незаконного оборота алкоголя следствие намерено дать уголовно-правовую оценку, начата соответсвующая проверка", — говорится в сообщении СК.
Ранее сообщалось, что после пропажи семьи в ХМАО в перевёрнутой лодке нашли тела двух маленьких детей. Поиски остальных пропавших продолжаются. По данным местных СМИ, в лодке находилась женщина, её сын-подросток и дочь с мужем и тремя детьми.