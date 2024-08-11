Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 12:31

После пропажи семьи в ХМАО в перевёрнутой лодке нашли тела двух маленьких детей

СК: На реке Малый Юган в ХМАО нашли тела двух маленьких детей

Тела двух маленьких детей, пропавших в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) несколько дней назад, нашли на реке Малый Юган в перевёрнутой лодке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Для поиска пропавшей семьи в ХМАО-Югре спасатели используют вертолёты. Видео © Telegram / СК России по ХМАО-Югре

По данным ведомства, 8 августа семь жителей Сургутского района из числа коренных малочисленных народов Севера выехали на моторной лодке по реке Малый Юган в сторону стойбищ Каймысовы. До назначенного места люди не добрались. Так, утром 9 августа в реке нашли тело женщины, а 10-го числа обнаружили перевернувшуюся лодку и тела двух детей 2022 и 2023 годов рождения.

"При визуальном осмотре тел признаков криминальной смерти не обнаружено", — говорится в сообщении следователей.

Поиски остальных пропавших продолжаются. СК возбудил дело по факту безвестного исчезновения группы людей. По данным местных СМИ, в лодке находилась женщина, её сын-подросток и дочь с мужем и тремя детьми.

Сразу три человека утонули на реке Иртыше в Омской области
Сразу три человека утонули на реке Иртыше в Омской области

Ранее сообщалось, что в Подмосковье школьница утонула, решив освежиться во время прогулки на сап-бордах. Тело 14-летней девочки удалось найти только через три дня в Тульской области.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / СК России по ХМАО-Югре

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров