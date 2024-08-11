После пропажи семьи в ХМАО в перевёрнутой лодке нашли тела двух маленьких детей

Тела двух маленьких детей, пропавших в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) несколько дней назад, нашли на реке Малый Юган в перевёрнутой лодке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Для поиска пропавшей семьи в ХМАО-Югре спасатели используют вертолёты. Видео © Telegram / СК России по ХМАО-Югре

По данным ведомства, 8 августа семь жителей Сургутского района из числа коренных малочисленных народов Севера выехали на моторной лодке по реке Малый Юган в сторону стойбищ Каймысовы. До назначенного места люди не добрались. Так, утром 9 августа в реке нашли тело женщины, а 10-го числа обнаружили перевернувшуюся лодку и тела двух детей 2022 и 2023 годов рождения.

"При визуальном осмотре тел признаков криминальной смерти не обнаружено", — говорится в сообщении следователей.

Поиски остальных пропавших продолжаются. СК возбудил дело по факту безвестного исчезновения группы людей. По данным местных СМИ, в лодке находилась женщина, её сын-подросток и дочь с мужем и тремя детьми.