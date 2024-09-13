Пятница в Москве стала самым жарким 13 сентября за 75 лет 13 сентября, 12:31 В Москве продолжается осень с аномально жаркой погодой. Обложка © АГН «Москва» / Мобильный репортёр

В Москве побит погодный рекорд 13 сентября 1998 года, столбики термометра сегодня поднялись до отметки +26,2 градуса. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Пятница 13-е, в Москве стала самым тёплым 13 сентября за последние 75 лет, с начала метеорологических наблюдений на метеостанции ВДНХ», — указано в тексте.

Синоптик отметил, что к 13 часам воздух на станции прогрелся до +26,2 градуса. Это на 1,9 градуса выше, чем было 13 сентября 1998 года, заметил он.

Напомним, тёплая погода, несвойственная для начала осени, продержится в Москве до конца сентября. Дело в том, что мощный «среднерусский» антициклон не даёт холодным воздушным массам попасть в европейскую часть России.

Авторы Татьяна Миссуми