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22 сентября, 12:19

«Завалила на маму корягу»: Панда Катюша хулиганит в Московском зоопарке

Гендиректор Московского зоопарка показала видео с проказами панды Катюши

Панда Катюша весело проводит время в Московском зоопарке. Гендиректор учреждения Светлана Акулова показала видео, где маленький бамбуковый медведь схватился за край большой коряги и уронил её на маму. От наказания в виде «кусь» Катюша благополучно сбежала.

Панда Катюша хулиганит в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Маме-панде с трудом удалось выползти из-под завала и вернуть корягу на место. Катюша тем временем весело бегала по вольеру на радость публики. Потом маленькая панда решила сама забраться на деревяшку, но кубарем скатилась с неё.

Тест: Угадаете ли вы, сколько месяцев панде Катюше на этих фотографиях
Тест: Угадаете ли вы, сколько месяцев панде Катюше на этих фотографиях

Видимо, Катюша решила таким образом отдохнуть от усердного изучения алфавита. В День знаний ей подарили кубики с буквами и картинками, которые пандочка начала усердно изучать. Ранее Life.ru рассказывал об этапах взросления медвежонка. Сейчас Катюше уже год, что по человеческим меркам равно около трем годам.

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Telegram / Московский зоопарк

Полина Никифорова
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