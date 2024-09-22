«Завалила на маму корягу»: Панда Катюша хулиганит в Московском зоопарке
Гендиректор Московского зоопарка показала видео с проказами панды Катюши
Панда Катюша весело проводит время в Московском зоопарке. Гендиректор учреждения Светлана Акулова показала видео, где маленький бамбуковый медведь схватился за край большой коряги и уронил её на маму. От наказания в виде «кусь» Катюша благополучно сбежала.
Панда Катюша хулиганит в Московском зоопарке. Видео © Telegram / Светлана Акулова
Маме-панде с трудом удалось выползти из-под завала и вернуть корягу на место. Катюша тем временем весело бегала по вольеру на радость публики. Потом маленькая панда решила сама забраться на деревяшку, но кубарем скатилась с неё.
Видимо, Катюша решила таким образом отдохнуть от усердного изучения алфавита. В День знаний ей подарили кубики с буквами и картинками, которые пандочка начала усердно изучать. Ранее Life.ru рассказывал об этапах взросления медвежонка. Сейчас Катюше уже год, что по человеческим меркам равно около трем годам.
Telegram / Московский зоопарк