Панда Катюша «учит» русский алфавит по кубикам, подаренным ей в День знаний Панде Катюше из Московского зоопарка подарили кубики с алфавитом на 1 сентября 1 сентября, 13:09 Панда Катюша. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

В Московском зоопарке панде Катюше вручили подарок на День знаний — деревянные кубики с буквами русского алфавита и весёлыми картинками. Приобщать медвежонка к «знаниям» решили студенты одного из колледжей, именно они преподнесли Катюше развивающую игрушку. Об этом в телеграм-канале рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Панда Катюша получила в подарок кубики. Видео © Telegram / Светлана Акулова

«Любимице Московского зоопарка и всех москвичей пандочке Катюше недавно исполнился один год. По человеческим меркам этот возраст можно сравнить трёхлетием – в это время обычно малыши идут в детский садик. Ко Дню знаний студенты колледжа 26КАДР решили сделать Катюше развивающую игрушку – кубики», – поделилась она.

Панда Катюша. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша. Фото © Telegram / Светлана Акулова

Кубики сделаны из сосны и не имеют никаких красителей на поверхности, поэтому безопасны для панды. «Дошкольница» Катюша с интересом обнюхала игрушку, попробовала на зуб и нашла им своё применение — весело побросаться и покатать по вольеру.

Напомним, 24 августа в Московском зоопарке отпраздновали день рождения Катюши, дочке Диндин и Жуи исполнился год. По словам руководства учреждения, пандочка — это символ мира и дружбы России и Китая, тем более что в этом году отмечается 75-летие добрососедских отношений между странами. В качестве подарка Катюше преподнесли «торт» из бамбука.

Авторы Татьяна Миссуми