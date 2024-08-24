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24 августа, 16:53

От комочка размером с ладонь до выхода к людям: Московский зоопарк перечислил главные этапы взросления панды Катюши

Директор Московского зоопарка Акулова вспомнила этапы взросления панды Катюши

Рождение потомства у панд — событие яркое и долгожданное, ведь данные животные являются одиночками и с трудом размножаются в неволе. С большим нетерпением поэтому ждали появления на свет панды Катюши в Московском зоопарке. По случаю её дня рождения директор зверинца Светлана Акулова опубликовала в своём телеграм-канале небольшой дневник взросления.

Первой зафиксирована дата рождения Катюши — 24 августа. Тогда крошечная панда весила всего 150 граммов, будучи размером с ладонь (15 сантиметров). На четвёртый день от роду у неё появились коготки, а на десятый — стала просматриваться «жилетка» (характерный окрас панд. — Прим. Life.ru). Через 11 дней после рождения специалисты провели первый осмотр Катюши: определили её пол и взвесили; весы показали 346 граммов.

Как панда Катюша из Московского зоопарка за 7 месяцев превратилась из малышки в пушистую хулиганку
Как панда Катюша из Московского зоопарка за 7 месяцев превратилась из малышки в пушистую хулиганку

Затем рост немного замедлился. Лишь на 42-й день у Катюши начали открываться глазки. Поначалу они напоминали щёлочки и лишь ещё через неделю открылись полностью.

«На 70-й день на осмотре лаяла. Реагирует на голоса, запахи. 19 ноября появились первые два зуба. 22 ноября — первые попытки встать на лапы», — рассказала Акулова.

В декабре Катюша сделала первый уверенный шаг и начала играть с бамбуком, а также научилась самостоятельно испражняться и выходить за пределы вольера. В экспозиционный зал малышка смогла выйти только в марте.

В Московском зоопарке празднуют день рождения панды Катюши, ей подарили торт
В Московском зоопарке празднуют день рождения панды Катюши, ей подарили торт

Напомним, первый в истории РФ детёныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Имя для бамбукового медведя выбирали всем городом. Маленькая панда достаточно быстро покорила сердца россиян. Чтобы увидеть её, в Московский зоопарк стекаются граждане со всех уголков нашей большой страны. Мэр столицы Сергей Собянин показал видео, как росла Катюша.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Мария Любицкая
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