В Московском зоопарке празднуют день рождения панды Катюши, ей подарили торт

В субботу, 24 августа, в Московском зоопарке празднуют день рождения панды Катюши, дочке Диндин и Жуи сегодня исполнился год. Гендиректор учреждения Светлана Акулова перед открытием торжественной части призналась, что сотрудники ждали этот день с нетерпением и сильно переживали.

Панда Катюша из Московского зоопарка пробует цветы, подаренные ей на день рождения. Видео © Telegram / Светлана Акулова

«Мы участвовали в программе по сохранению больших панд, и перед нами стояла задача получить результат, и сегодня я понимаю, что именно тогда, когда ты [действуешь] вместе, как единый организм, только тогда у тебя получается такой плод — плод любви, розовое счастье наше, как мы её называем», — отметила она.

По словам Акуловой, панда Катюша — символ мира и дружбы России и Китая. В этом году отмечается 75-летие добрососедских отношений между странами. После поздравлений официальных лиц начался концерт. Артисты, в том числе из КНР, показали номера с национальными мотивами.

Имениннице подарили огромный праздничный торт из бамбука — он был украшен листьями и морковкой. На вершине сотрудники зоопарка поместили большую единицу, которая символизирует возраст панды. Кроме того, в вольере Катюши специалисты сделали импровизированный телевизор из бамбука — в нём нарисованная панда «ведёт» выпуск новостей. Также для медвежонка выложили поздравительную надпись из продуктов.

К слову, на этом сюрпризы для принцессы не закончились. Акулова объявила, что, когда Катюше исполнится два года, она переедет в новый уличный вольер.