Жуи и Диндин на заметку: В Москве надеются на нового члена семьи для панды Катюши

Московские власти выражают надежду на то, что панда Катюша из Московского зоопарка вскоре обретёт брата или сестру. В интервью "Москве 24" ожидания озвучил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.

"Надеюсь, что папа и мама (Жуи и Диндин. — Прим. Life.ru) подумают о том, чтобы и в дальнейшем радовать москвичей, и у нас появится брат или сестра Катюши", — заявил он.

Он также подчеркнул, что для Китая передача панд в другие страны является символом дружественных отношений и партнёрства, что можно назвать "панда-дипломатией". Как сложится судьба Катюши, пока неизвестно. Кстати, празднование её дня рождения состоится в рамках форума-фестиваля "Москва 2030". Гостям зоопарка праздник будет представлен 24 августа, а 25 августа в "Музеоне" планируется показ фильма, посвящённого прибытию панд Диндин и Жуи в столицу.