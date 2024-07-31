Ледяной торт и печка из бамбука: Отец Катюши с задором разгромил подарки на день рождения

Сотрудники Московского зоопарка в среду, 31 июля, поздравили панду Жуи с днём рождения. Бамбуковому медведю, папе Катюши сегодня исполнилось восемь лет. Вольер именинника украсили в стиле сказки "По щучьему велению".

В Московском зоопарке поздравили панду Жуи с днём рождения. Видео © Telegram / Московский зоопарк

"Киперы изготовили печку из картона и бамбука, а также щуку из картона и Емелю, набитого стружкой. Конечно, для Жуи приготовили и ледяной торт, украшенный цифрой "восемь" изо льда, а также его любимые угощения", — отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Особенный день сегодня был не только для Жуи, но и для посетителей зоосада. Утром для них прошла экскурсия, в ходе которой специалисты раскрыли, как о своём потомстве заботятся обитатели учреждения. Позже состоялся мастер-класс по рисованию и квест "В гости к панде". Активностям не помешала даже дождливая погода.

Кроме того, сотрудники зоопарка организовали викторину, в которой можно было проверить знания о бамбуковых медведях — поистине удивительных животных, которых в природе можно встретить только в нескольких провинциях Китая.