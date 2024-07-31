Ледяной торт и печка из бамбука: Отец Катюши с задором разгромил подарки на день рождения
В Московском зоопарке поздравили панду Жуи с днём рождения
Сотрудники Московского зоопарка в среду, 31 июля, поздравили панду Жуи с днём рождения. Бамбуковому медведю, папе Катюши сегодня исполнилось восемь лет. Вольер именинника украсили в стиле сказки "По щучьему велению".
В Московском зоопарке поздравили панду Жуи с днём рождения. Видео © Telegram / Московский зоопарк
"Киперы изготовили печку из картона и бамбука, а также щуку из картона и Емелю, набитого стружкой. Конечно, для Жуи приготовили и ледяной торт, украшенный цифрой "восемь" изо льда, а также его любимые угощения", — отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Особенный день сегодня был не только для Жуи, но и для посетителей зоосада. Утром для них прошла экскурсия, в ходе которой специалисты раскрыли, как о своём потомстве заботятся обитатели учреждения. Позже состоялся мастер-класс по рисованию и квест "В гости к панде". Активностям не помешала даже дождливая погода.
Кроме того, сотрудники зоопарка организовали викторину, в которой можно было проверить знания о бамбуковых медведях — поистине удивительных животных, которых в природе можно встретить только в нескольких провинциях Китая.
А накануне свой день рождения отметила панда Дин-Дин. 30 июля ей исполнилось 7 лет. Между тем ещё одной любимице посетителей столичного зоопарка — панде Катюше, дочке Дин-Дин и Жуи, — скоро, 30 августа, стукнет год. Сейчас дочка Дин-Дин и Жуи весит уже 32 килограмма, а её рост составляет 130 сантиметров. Размеров мамы Катюша должна достичь приблизительно через полтора-два года, когда она уже будет считаться взрослой особью.
Telegram / Московский зоопарк