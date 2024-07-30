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30 июля, 18:02

"Наша любимица": Московский зоопарк показал видео с маленькой Дин-Дин в честь её дня рождения

Московский зоопарк показал архивное видео с Дин-Дин, которой исполнилось 7 лет

В Московском зоопарке показали архивное видео с пандой Дин-Дин. Во вторник, 30 июля, у неё день рождения.

Московский зоопарк показал архивное видео с Дин-Дин в честь её дня рождения. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Наша любимица! Семь лет!" — написала в телеграм-канале директор зоосада Светлана Акулова и поделилась редкими кадрами с именинницей.

Акулова также рассказала, что ролик был снят во время их первой встречи, которая состоялась 28 апреля 2019 года в зоопарке китайского города Яань. На кадрах — малышка Дин-Дин ест яблоко в закрытом вольере.

А главе семейства Жуи завтра, 31 июля, исполнится восемь лет. К слову, в этом году Московский зоопарк решил устроить отдельные праздники для каждой панды, торжества будут проходить целую неделю — с 29 июля по 4 августа. В это время гостей зоосада ждут тематические экскурсии, квесты, мастер-классы, показы фильмов и вручение подарков именинникам. Всем желающим Акулова рекомендовала посетить мастер-классы по созданию вкусных презентов родителям панды Катюши.

Кстати, для именинницы Дин-Дин киперы подготовили особенный подарок, выполненный в стилистике сказки "Маша и три медведя". Для мамы Катюши сделали стол и стул из бамбука, а из любимого лакомства чёрно-белой подопечной Московского зоопарка вырезали даже сушки и самовар. Также Дин-Дин поздравили ледяным тортом, украшенным кусочками фруктов.

  • Для Дин-Дин в честь дня рождения сделали ледяной торт, украшенный кусочками фруктов. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка
    Для Дин-Дин в честь дня рождения сделали ледяной торт, украшенный кусочками фруктов. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка
  • Ещё одним подарком Дин-Дин стал бамбуковый стол со стулом. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка
    Ещё одним подарком Дин-Дин стал бамбуковый стол со стулом. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка
  • Лекция "Секреты чёрно-белого медведя" в Доме Клюева. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка
    Лекция "Секреты чёрно-белого медведя" в Доме Клюева. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка
  • Дети учились рисовать панд под руководством педагогов из студии "Арт-зебра". Фото © Пресс-служба Московского зоопарка
    Дети учились рисовать панд под руководством педагогов из студии "Арт-зебра". Фото © Пресс-служба Московского зоопарка

Для Дин-Дин в честь дня рождения сделали ледяной торт, украшенный кусочками фруктов. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка

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Между тем ещё одной любимице посетителей столичного зоопарка — панде Катюше — скоро, 30 августа, стукнет год. Сейчас дочка Дин-Дин и Жуи весит уже 32 килограмма, а её рост составляет 130 сантиметров. Размеров мамы Катюша должна достичь приблизительно через полтора-два года, когда она уже будет считаться взрослой особью.

Ни за что не угадаете, как сейчас выглядит вчерашняя малышка панда Катюша
Ни за что не угадаете, как сейчас выглядит вчерашняя малышка панда Катюша
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Светлана Акулова

Наталья Демьянова
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  • Московский зоопарк
  • Панды Жуи, Диндин и Катюша
  • Животные/ домашние питомцы
  • Поп-культура и Развлечения
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