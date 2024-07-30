"Наша любимица": Московский зоопарк показал видео с маленькой Дин-Дин в честь её дня рождения

В Московском зоопарке показали архивное видео с пандой Дин-Дин. Во вторник, 30 июля, у неё день рождения.

Московский зоопарк показал архивное видео с Дин-Дин в честь её дня рождения. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Наша любимица! Семь лет!" — написала в телеграм-канале директор зоосада Светлана Акулова и поделилась редкими кадрами с именинницей.

Акулова также рассказала, что ролик был снят во время их первой встречи, которая состоялась 28 апреля 2019 года в зоопарке китайского города Яань. На кадрах — малышка Дин-Дин ест яблоко в закрытом вольере.

А главе семейства Жуи завтра, 31 июля, исполнится восемь лет. К слову, в этом году Московский зоопарк решил устроить отдельные праздники для каждой панды, торжества будут проходить целую неделю — с 29 июля по 4 августа. В это время гостей зоосада ждут тематические экскурсии, квесты, мастер-классы, показы фильмов и вручение подарков именинникам. Всем желающим Акулова рекомендовала посетить мастер-классы по созданию вкусных презентов родителям панды Катюши.

Кстати, для именинницы Дин-Дин киперы подготовили особенный подарок, выполненный в стилистике сказки "Маша и три медведя". Для мамы Катюши сделали стол и стул из бамбука, а из любимого лакомства чёрно-белой подопечной Московского зоопарка вырезали даже сушки и самовар. Также Дин-Дин поздравили ледяным тортом, украшенным кусочками фруктов.







