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11 июля, 21:30

Названы новые параметры быстрорастущей панды Катюши

Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит 32 кг при росте 130 см

Панда Катюша. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша, родившаяся в Московском зоопарке 30 августа 2023 года, весит уже 32 килограмма, а её рост составляет 130 сантиметров. Об этом РИА "Новости" рассказала директор московского зоосада Светлана Акулова.

"Вес Катюши — 32 килограмма, рост — примерно 130 сантиметров", — подтвердила Акулова.

Панда Катюша развлекается на лежанке. Видео © Telegram / Светлана Акулова

Панда-мама Диндин весит 125 килограммов при росте на задних лапах в 150 сантиметров. Панда-папа Жуи весит 140 килограммов при росте 165 сантиметров. Размеров мамы Катюша должна достичь приблизительно через полтора-два года, когда она уже будет считаться взрослой особью. Акулова также пригласила всех на празднование дня рождения Катюши, которое состоится в конце августа.

Ни за что не угадаете, как сейчас выглядит вчерашняя малышка панда Катюша
Ни за что не угадаете, как сейчас выглядит вчерашняя малышка панда Катюша

Кажется, будто только вчера, а не летом 2023 года, Катюша появилась на свет. Через четыре года пандёнок уедет на свою историческую родину — в Китай. Предполагается, что там Катюше будут подбирать "жениха". Однако не исключено, что она может остаться в России, если ей создадут отдельный просторный вольер и необходимые условия для развития.

Анатолий Симоненко
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