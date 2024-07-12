Названы новые параметры быстрорастущей панды Катюши
Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит 32 кг при росте 130 см
Панда Катюша. Обложка © Telegram / Светлана Акулова
Панда Катюша, родившаяся в Московском зоопарке 30 августа 2023 года, весит уже 32 килограмма, а её рост составляет 130 сантиметров. Об этом РИА "Новости" рассказала директор московского зоосада Светлана Акулова.
"Вес Катюши — 32 килограмма, рост — примерно 130 сантиметров", — подтвердила Акулова.
Панда Катюша развлекается на лежанке. Видео © Telegram / Светлана Акулова
Панда-мама Диндин весит 125 килограммов при росте на задних лапах в 150 сантиметров. Панда-папа Жуи весит 140 килограммов при росте 165 сантиметров. Размеров мамы Катюша должна достичь приблизительно через полтора-два года, когда она уже будет считаться взрослой особью. Акулова также пригласила всех на празднование дня рождения Катюши, которое состоится в конце августа.
Кажется, будто только вчера, а не летом 2023 года, Катюша появилась на свет. Через четыре года пандёнок уедет на свою историческую родину — в Китай. Предполагается, что там Катюше будут подбирать "жениха". Однако не исключено, что она может остаться в России, если ей создадут отдельный просторный вольер и необходимые условия для развития.