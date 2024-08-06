"Долго и нежно общался": К пандам в Московский зоопарк приехал ветеринар из Китая, и Жуи его узнал

К панде Жуи в Московский зоопарк приехал китайский ветеринар, который сопровождал медведя ещё в 2019 году и помогал ему адаптироваться. Как написала в своём телеграм-канале генеральный директор этого объекта Светлана Акулова, Жуи вспомнил доктора и не мог сдержать радости от встречи с ним.

Панда Жуи встретился с китайским ветеринаром. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Жуи его узнал, долго и нежно общался. Трогательнее этого я давно ничего не видела… Жуи ещё долго ходил за ним, блеял, пищал. Причём с такой нежностью", — сообщила Акулова.