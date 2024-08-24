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24 августа, 11:11

«Всенародная любимица»: Покорившая сердца россиян панда Катюша празднует первый день рождения

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год

Панда Катюша. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Панда Катюша. Обложка © Telegram / Светлана Акулова

Панде Катюше из Московского зоопарка, которая стала любимицей многих россиян, в субботу, 24 августа, исполнился год. О радостном событии сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как панда Катюша выросла за год. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

«Всенародной любимице — панде Катюше из Московского зоопарка — исполнился год. Рождение малышки-панды стало уникальным событием — это первый случай в России, когда бамбуковые медведи принесли потомство», — напомнил он в телеграм-канале.

Ровно год назад у панд Диндин и Жуи родился детёныш, который весил всего 150 граммов, сегодня это уже 38-килограммовый медвежонок. За это время Катюша научилась ловко взбираться по брёвнам, скатываться с горки и не только.

Маленькая панда достаточно быстро покорила сердца россиян. Чтобы увидеть её, в Московский зоопарк стекаются граждане со всех уголков нашей большой страны. Ежедневно в павильон "Фауна Китая" приходят порядка 15 тысяч посетителей.

Жуи и Диндин на заметку: В Москве надеются на нового члена семьи для панды Катюши
Жуи и Диндин на заметку: В Москве надеются на нового члена семьи для панды Катюши

Не так давно в Московском зоопарке отпраздновали восьмой день рождения панды Жуи, отца Катюши. Вольер именинника был оформлен в сказочном стиле, для него изготовили печку из картона и бамбука, щуку и Емелю из стружки. Ледяной торт с цифрой восемь и любимые угощения также стали частью праздника.

Никита Осипов
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  • Панды Жуи, Диндин и Катюша
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