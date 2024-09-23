В Москве стартовал Первый международный философский форум «Осмысляя Россию». Поддержку в организации мероприятия оказал Президентский фонд культурных инициатив. Форум связывает сразу две громкие даты — 150-летие со дня рождения русского философа Николая Александровича Бердяева и день рождения другого не менее знаменитого мыслителя Алексея Фёдоровича Лосева (монаха Андроника). Президент РФ Владимир Путин письмом поприветствовал участников.

«Объединяя ведущих отечественных и зарубежных учёных, литераторов, общественных деятелей, форум свидетельствует о значительном интересе к трудам и идеям <...> которые и в наши дни не теряют своей актуальности. В ходе заседаний и диспутов вам предстоит обсудить ключевые философские проблемы современности, рассмотреть вопросы, связанные с историей, духовной идентичностью и национальным культурным кодом нашего народа», — заявил глава государства.

В форуме приняли участие многие известные учёные-философы. Среди них — представители Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, «Высшей школы экономики», Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН и других учреждений. Также в мероприятии примут участие зарубежные докладчики, в том числе западные — из США, Австрии, Франции и Японии. Главная цель форума — обсуждение вопросов философии русской литературы и иных актуальных проблем.