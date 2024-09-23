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23 сентября, 15:06

В Москве стартовал Первый международный философский форум «Осмысляя Россию»

Пётр Толстой на открытии форума «Осмысляя Россию». Обложка © Telegram / Пётр Толстой

Пётр Толстой на открытии форума «Осмысляя Россию». Обложка © Telegram / Пётр Толстой

В Москве стартовал Первый международный философский форум «Осмысляя Россию». Поддержку в организации мероприятия оказал Президентский фонд культурных инициатив. Форум связывает сразу две громкие даты — 150-летие со дня рождения русского философа Николая Александровича Бердяева и день рождения другого не менее знаменитого мыслителя Алексея Фёдоровича Лосева (монаха Андроника). Президент РФ Владимир Путин письмом поприветствовал участников.

«Объединяя ведущих отечественных и зарубежных учёных, литераторов, общественных деятелей, форум свидетельствует о значительном интересе к трудам и идеям <...> которые и в наши дни не теряют своей актуальности. В ходе заседаний и диспутов вам предстоит обсудить ключевые философские проблемы современности, рассмотреть вопросы, связанные с историей, духовной идентичностью и национальным культурным кодом нашего народа», — заявил глава государства.

В форуме приняли участие многие известные учёные-философы. Среди них — представители Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, «Высшей школы экономики», Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН и других учреждений. Также в мероприятии примут участие зарубежные докладчики, в том числе западные — из США, Австрии, Франции и Японии. Главная цель форума — обсуждение вопросов философии русской литературы и иных актуальных проблем.

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Ранее в Санкт-Петербурге прошёл Евразийский женский форум. Он проводился с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин также выступил для участниц, передав привет от президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Мария Любицкая
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