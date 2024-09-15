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15 сентября, 11:01

Совбез, беспилотники, женский форум: Стал известен насыщенный график Путина на неделю

Путин на следующей неделе проведёт совещание о развитии беспилотной авиации РФ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе будет проводить совещание на тему развития беспилотной авиации. Об этом рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Кроме того, глава государства планирует в ближайшие дни провести переговоры с губернаторами областей, которых избрали во время прошедшего единого дня голосования. Также в списке дел российского президента — обращение к участницам Евразийского женского форума и оперативное совещание с Советом безопасности.

При этом пресс-служба Кремля пока не публиковала планы Путина на грядущую неделю.

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Ранее Владимир Путин отметил, что наибольший вклад в развитие беспилотных технологий вносит российская столица. По его словам, Москва занимает ведущие позиции в практике выпуска и применения новых образцов.

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