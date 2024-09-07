Путин назвал Москву важнейшим центром развития беспилотных технологий 7 сентября, 10:20 Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Москва уделяет большое внимание научному прогрессу, заняв лидирующие позиции в практике выпуска и применения беспилотных технологий. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая в День города на торжественном концерте в «Зарядье».

«Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий и крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов. Полным ходом идёт строительство передовых предприятий в строительстве микроэлектроники и фотоники, в других высокотехнологичных областях», — пояснил глава государства.

Напомним, 7 и 8 сентября Москва отмечает своё 877-летие. Традиционно День города празднуется в первую или вторую субботу сентября. Праздничные мероприятия состоятся в центре столицы, парках, культурных центрах и на районных площадках. Путин назвал столицу «символом и надёжным оплотом государственности» и одним из лучших мегаполисов мира.

Авторы Татьяна Миссуми