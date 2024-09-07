Путин и Собянин откроют в Москве ряд объектов в День города

Президент России Владимир Путин прибыл в парк «Зарядье», откуда поздравит жителей Москвы с Днём города. Также, как стало известно Life.ru, лидер РФ и мэр столицы Сергей Собянин откроют ряд объектов.

7 и 8 сентября Москва отмечает своё 877-летие. Традиционно День города празднуется в первую или вторую субботу сентября.

Праздничные мероприятия состоятся в центре столицы, парках, культурных центрах и на районных площадках. В субботу они пройдут с 12:00 до 21:00, в воскресенье с 15:00 до 20:00. Для жителей и гостей города проведут концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы, конкурсы и мастер-классы. Кроме того, в рамках праздника пройдёт благотворительный фестиваль «Добрая Москва».