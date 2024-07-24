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24 июля, 09:22

Собянин: День города в Москве отметят 7–8 сентября

День города в Москве пройдёт 7–8 сентября. Развлекательные мероприятия пройдут в центре столицы, а также в административных округах, сообщил мэр Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

"День города в этом году отметим 7–8 сентября. В программе: концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль "Добрая Москва", — указал градоначальник.

С 12:00 до 21:00 7 сентября и с 15:00 до 20:00 8 сентября москвичи и гости столицы смогут посетить мероприятия на аллее Космонавтов, в Измайловском парке, парке "Печатники", детском парке в Южном Бутове и других локациях. Более точная программа будет опубликована в ближайшее время.

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Напомним, что в прошлом году День города в Москве отмечали на Поклонной горе, Цветном бульваре и в "Музеоне". Жителей и гостей столицы принимали более 25 парковых зон города. Проводился парад судов на воде и парад поездов на железной дороге.

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Life.ru

Николай Рюмин
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