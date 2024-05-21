В Санкт-Петербурге готовятся с размахом отметить 321-й день рождения города

В этом году Петербург празднует 321-й день рождения. Город уже ведёт активную подготовку к праздничным мероприятиям. В частности, 27 мая торжества начнутся с возложения цветов к Медному всаднику, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Петербург готовится к празднованию 321-го дня рождения. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Как передаёт телеканал, движение транспорта будет ограничено в районе Сенатской площади. Кроме того, на Петропавловской крепости пройдёт фестиваль детских и юношеских духовых оркестров.

"Именно формат детско-юношеских духовых оркестров будет проводиться впервые. Нам приятно, что нашими гостями станут ребята из Мариуполя, юные музыканты приедут к нам из Мариупольского музыкального училища. Они войдут в состав большого сводного духового оркестра и будут радовать нас своими музыкальными композициями", — подчеркнул председатель городского комитета по культуре Фёдор Болтин.

А 31 мая состоится концерт классической музыки на Дворцовой площади. А затем гости Северной столицы смогут познакомиться с программой "Музыка Дворцового моста". Оркестр "Северная симфония" под управлением Фабио Мастранджело выступит с произведениями великих композиторов.

"Мы используем систему распределённого звука, поэтому концерт будет слышен не только там, где мы его будем исполнять, но также и по всей набережной. Для вашего удобства по обе стороны от сцены будут установлены экраны. И ещё один будет установлен напротив памятника Петру Первому", — пояснила директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Юлия Стрижак.

Праздничные мероприятия будут проходить на протяжении всей недели. Все учреждения культуры Петербурга подготовят обширную программу мероприятий.