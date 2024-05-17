Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 12:19

Сезон "Поющих мостов" стартует в Петербурге в ночь на 18 мая

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Новый сезон "Поющих мостов" откроется в Санкт-Петербурге в пятницу, 18 мая. Уже сегодня ночью крылья Дворцового моста разведут под русскую классику — увертюры к операм "Руслан и Людмила", "Пиковая дама" и "Евгений Онегин". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По традиции сезон стартует в дни проведения Книжного салона на Дворцовой площади. В этом году "Поющие мосты" посвящены Году семьи, а также юбилейным датам Александра Пушкина, Михаила Глинки, Владимира Набокова, Анны Ахматовой, Михаила Зощенко и Виталия Бианки. Лейтмотивом старта "Поющих мостов" станет 30-летие Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Всего этим летом Дворцовый мост будет разведён под симфоническую музыку более 50 раз. За предыдущие восемь лет светомузыкальное шоу посетили более 20 миллионов человек.

В Санкт-Петербурге реконструируют дом известной блокадницы Тани Савичевой
В Санкт-Петербурге реконструируют дом известной блокадницы Тани Савичевой

А ранее Life.ru рассказывал, что власти Петербурга назвали дату проведения праздника выпускников в 2024 году: знаменитые "Алые паруса" состоятся 28 июня.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров