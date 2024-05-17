Сезон "Поющих мостов" стартует в Петербурге в ночь на 18 мая

Новый сезон "Поющих мостов" откроется в Санкт-Петербурге в пятницу, 18 мая. Уже сегодня ночью крылья Дворцового моста разведут под русскую классику — увертюры к операм "Руслан и Людмила", "Пиковая дама" и "Евгений Онегин". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По традиции сезон стартует в дни проведения Книжного салона на Дворцовой площади. В этом году "Поющие мосты" посвящены Году семьи, а также юбилейным датам Александра Пушкина, Михаила Глинки, Владимира Набокова, Анны Ахматовой, Михаила Зощенко и Виталия Бианки. Лейтмотивом старта "Поющих мостов" станет 30-летие Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Всего этим летом Дворцовый мост будет разведён под симфоническую музыку более 50 раз. За предыдущие восемь лет светомузыкальное шоу посетили более 20 миллионов человек.