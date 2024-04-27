Власти Петербурга назвали дату проведения праздника выпускников "Алые паруса"
Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге состоится 28 июня
Бриг "Россия" во время ежегодного праздника выпускников "Алые паруса" в акватории реки Невы. Обложка © TACC / Пётр Ковалёв
Праздник школьных выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в этом году состоится 28 июня. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.
"Алые паруса" в 2024 году состоятся 28 июня", — написал он в телеграм-канале.
По словам Пиотровского, ключевой темой мероприятия станет Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным.
Ежегодно в Петербурге в субботу, которая является ближайшей к самой короткой ночи в году, проходит главный праздник выпускников средних общеобразовательных школ "Алые паруса". Подробнее о его истории — в материале Life.ru.