Власти Петербурга назвали дату проведения праздника выпускников "Алые паруса"

Праздник школьных выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в этом году состоится 28 июня. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

"Алые паруса" в 2024 году состоятся 28 июня", — написал он в телеграм-канале.

По словам Пиотровского, ключевой темой мероприятия станет Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным.