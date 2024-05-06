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6 мая, 14:12

В Санкт-Петербурге реконструируют дом известной блокадницы Тани Савичевой

Дом Тани Савичевой. Обложка © Tripadvisor

Дом Тани Савичевой. Обложка © Tripadvisor

Дом Тани Савичевой, одной из самых известных блокадниц, реконструируют в рамках городской программы Фонда капремонта. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербурге реконструируют дом Тани Савичевой. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург".

Уточняется, что в здании, построенном в 1917 году, заменят кровлю, отремонтируют чердак, установят новые ограждения, поменяют водостоки. Реконструкция, кстати, началась уже в апреле. Сейчас рабочие на этапе замены обветшавшей стропильной системы.

"Замена рядового открытия металл с полимерным покрытием и утепление чердачного перекрытия методом фольгинированного утеплителя, который создаёт на чердаке положительную температуру и даёт возможность снегу не таять в зимний период времени перепадов температур", — рассказал генеральный директор компании "Мастер Руф" Иван Малахов.

Завершить реконструкцию планируется в октябре этого года.

Милонов: Сериал "Осталась одна Таня" позволит прочувствовать тяжёлую долю ленинградцев
Милонов: Сериал "Осталась одна Таня" позволит прочувствовать тяжёлую долю ленинградцев

Ранее Life.ru сообщал, что в "VK Клипах" стартовал сериал "Осталась одна Таня" о блокаде Ленинграда. В нём 36 серий, которые рассказывают о героизме, настоящей дружбе и любви. Сценарий написан по мотивам знаменитых блокадных дневников Тани Савичевой. Создатели сериала рассказали, что старались показать на понятном молодёжи языке страшную трагедию.

Александра Мышляева
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