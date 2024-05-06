В Санкт-Петербурге реконструируют дом известной блокадницы Тани Савичевой

Дом Тани Савичевой, одной из самых известных блокадниц, реконструируют в рамках городской программы Фонда капремонта. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербурге реконструируют дом Тани Савичевой. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург".

Уточняется, что в здании, построенном в 1917 году, заменят кровлю, отремонтируют чердак, установят новые ограждения, поменяют водостоки. Реконструкция, кстати, началась уже в апреле. Сейчас рабочие на этапе замены обветшавшей стропильной системы.

"Замена рядового открытия металл с полимерным покрытием и утепление чердачного перекрытия методом фольгинированного утеплителя, который создаёт на чердаке положительную температуру и даёт возможность снегу не таять в зимний период времени перепадов температур", — рассказал генеральный директор компании "Мастер Руф" Иван Малахов.