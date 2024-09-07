Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём города
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей с Днём города, отметив, что столица была и остается надёжным оплотом России. Видеозапись поздравления опубликована в Telegram-канале градоначальника.
«Москве исполнилось 877 лет. Город-герой и город-труженик. Город детского смеха и мудрости убелённых седин. Город великих свершений и тихого семейного счастья. Город – родной дом для миллионов людей», – отметил Собянин в поздравлении.
Он подчеркнул, что во все времена Москва была и остаётся надёжным оплотом России – горожане сейчас сражаются на передовой, трудятся на военных заводах. Российская столица протянула руку помощи пострадавшим регионам и в то же время продолжает жить и развиваться всем трудностям и проблемам вопреки. В этом году город многое сделал и достиг немалого. Собянин поблагодарил москвичей за трудолюбие, за мужество и стойкость, за любовь к родному городу и преданность великой стране.
«Желаю вам здоровья, удачи и долгих лет жизни! С праздником, друзья! С Днём рождения, Москва», – заключил мэр.
День города в Москве будут праздновать два дня – 7 и 8 сентября. В программе — концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль «Добрая Москва». В праздничных мероприятиях примет участие президент России Владимир Путин.
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