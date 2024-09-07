Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём города

Он подчеркнул, что во все времена Москва была и остаётся надёжным оплотом России – горожане сейчас сражаются на передовой, трудятся на военных заводах. Российская столица протянула руку помощи пострадавшим регионам и в то же время продолжает жить и развиваться всем трудностям и проблемам вопреки. В этом году город многое сделал и достиг немалого. Собянин поблагодарил москвичей за трудолюбие, за мужество и стойкость, за любовь к родному городу и преданность великой стране.