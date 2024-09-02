Песков: Путин примет участие в мероприятиях в честь Дня города Москвы

Президент России Владимир Путин будет участвовать в мероприятиях, посвящённых Дню города Москвы, который пройдёт 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Запланированы у президента мероприятия по случаю Дня города. Вместе с Сергеем Семёновичем Собяниным. Мы в своё время всё расскажем», — отметил представитель Кремля.