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2 сентября, 13:53

Песков: Путин примет участие в мероприятиях в честь Дня города Москвы

Президент России Владимир Путин будет участвовать в мероприятиях, посвящённых Дню города Москвы, который пройдёт 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Запланированы у президента мероприятия по случаю Дня города. Вместе с Сергеем Семёновичем Собяниным. Мы в своё время всё расскажем», — отметил представитель Кремля.

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Ранее Песков заявил, что Путин может принять участие в Едином дне голосования (ЕДГ) 8 сентября дистанционно. По его словам, в прошлом году российский лидер голосовал именно так. Он также отметил удобство таких онлайн-выборов.

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Life.ru

Александр Юнашев
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