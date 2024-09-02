Песков: Путин примет участие в мероприятиях в честь Дня города Москвы
Президент России Владимир Путин будет участвовать в мероприятиях, посвящённых Дню города Москвы, который пройдёт 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Запланированы у президента мероприятия по случаю Дня города. Вместе с Сергеем Семёновичем Собяниным. Мы в своё время всё расскажем», — отметил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Путин может принять участие в Едином дне голосования (ЕДГ) 8 сентября дистанционно. По его словам, в прошлом году российский лидер голосовал именно так. Он также отметил удобство таких онлайн-выборов.
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