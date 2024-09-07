«Один из лучших мегаполисов мира»: Путин поздравил москвичей с Днём города
Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
Президент России Владимир Путин поздравил Москву с Днём города. Глава государства отметил, что столица — символ и надёжный оплот государственности.
«Как всегда в самом начале осени мы отмечаем замечательный праздник — День Москвы. Поздравляю с этим событием москвичей и, конечно, всех граждан нашей большой, необъятной страны, потому что у каждого из нас, где бы мы ни родились и ни выросли, особое отношение к столице нашего Отечества», — подчеркнул Путин на концерте в «Зарядье».
Президент добавил, что величавая и златоглавая Москва всегда была и по-прежнему остаётся сердцем России. Путин отметил, что город-герой, город-труженик является сосредоточением ценностного кода многонационального народа России.
«Москва, бесспорно, — один из лучших мегаполисов мира. Мы можем говорить это с уверенностью», — указал глава государства.
7 и 8 сентября Москва отмечает своё 877-летие. Традиционно День города празднуется в первую или вторую субботу сентября. Праздничные мероприятия состоятся в центре столицы, парках, культурных центрах и на районных площадках. В субботу они пройдут с 12:00 до 21:00, в воскресенье с 15:00 до 20:00. Для жителей и гостей города проведут концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы, конкурсы и мастер-классы. Кроме того, в рамках праздника пройдёт благотворительный фестиваль «Добрая Москва».
Life.ru