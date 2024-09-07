«Один из лучших мегаполисов мира»: Путин поздравил москвичей с Днём города

Президент России Владимир Путин поздравил Москву с Днём города. Глава государства отметил, что столица — символ и надёжный оплот государственности.

«Как всегда в самом начале осени мы отмечаем замечательный праздник — День Москвы. Поздравляю с этим событием москвичей и, конечно, всех граждан нашей большой, необъятной страны, потому что у каждого из нас, где бы мы ни родились и ни выросли, особое отношение к столице нашего Отечества», — подчеркнул Путин на концерте в «Зарядье».

Президент добавил, что величавая и златоглавая Москва всегда была и по-прежнему остаётся сердцем России. Путин отметил, что город-герой, город-труженик является сосредоточением ценностного кода многонационального народа России.

«Москва, бесспорно, — один из лучших мегаполисов мира. Мы можем говорить это с уверенностью», — указал глава государства.