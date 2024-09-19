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Путин приветствовал участников Юридического форума БРИКС

19 сентября, 09:51
Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников IX Юридического форума стран БРИКС в Москве. Текст его обращения размещён на сайте Кремля, в нём глава государства отмечает важность права в рамках формирования многополярного и справедливого миропорядка.

«Тема нынешнего форума – «Право на страже справедливого мира» – в полной мере созвучна приоритетам российского председательства в БРИКС и, несомненно, отвечает общему настрою стран-участниц добиваться формирования по-настоящему демократического многополярного миропорядка, основывающегося на чётких и обязательных для всех правовых нормах», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что прямое неформальное общение между правоведами из разных стран как никогда актуально и помогает затронуть широкий круг вопросов, среди которых международное правосудие, инвестиции, интеллектуальная собственность, трансграничные коммерческие споры. Также, по словам Путина, встреча очень важна в свете продолжающегося расширения состава участников БРИКС.

Президент выразил уверенность, что дискуссии на форуме будут конструктивными и содержательными, а многие инициативы получат реализацию и укрепят взаимовыгодное сотрудничество членов БРИКС.

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Ранее Путин заявил, что сейчас особенно важно защищать подлинную свободу слова в мире. Президент отметил, что страны БРИКС продолжают укреплять партнёрство, в том числе в информационной сфере. Глава государства также подчёркивал, что мир столкнулся с очень сложными проблемами, которые требуют совместных решений и усилий.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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