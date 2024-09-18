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18 сентября, 13:37

Путин призвал сообща решать проблемы в мире

Путин: Мир столкнулся с очень сложными проблемами, их нужно решать сообща

Владимир Путин. Обложка © LIfe.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © LIfe.ru / Павел Баранов

Мировые проблемы нужно решать совместными усилиями, уверен президент РФ Владимир Путин. По мнению российского лидера, следует учитывать интересы друг друга.

«Человечество столкнулось с очень сложными проблемами, и решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга», — сказал президент на Евразийском женском форуме.

Путин передал участницам Евразийского женского форума привет от президента Бразилии
Путин передал участницам Евразийского женского форума привет от президента Бразилии

Ранее Путин заявил, что сейчас особенно важно защищать подлинную свободу слова в мире. Президент отметил, что страны БРИКС продолжают укреплять партнёрство, в том числе в информационной сфере. По словам главы государства, сотрудничество выстраивается на едином понимании равноправного и справедливого мироустройства.

Никита Никонов
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