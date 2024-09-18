Путин призвал сообща решать проблемы в мире

«Человечество столкнулось с очень сложными проблемами, и решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга», — сказал президент на Евразийском женском форуме.

Ранее Путин заявил, что сейчас особенно важно защищать подлинную свободу слова в мире. Президент отметил, что страны БРИКС продолжают укреплять партнёрство, в том числе в информационной сфере. По словам главы государства, сотрудничество выстраивается на едином понимании равноправного и справедливого мироустройства.