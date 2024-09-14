Путин: Сейчас особенно важно защищать подлинную свободу слова в мире 14 сентября, 17:11 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Мир оказался на пороге создания многополярности, поэтому очень важно встать на защиту подлинной свободы слова, которая бы отражала многообразие мнений и отвечала принципу достоверности информации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гостям мероприятия по случаю 120-летия ТАСС, в том числе участникам Медиасаммита БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Рад приветствовать и пожелать плодотворной работы участникам Медиасаммита БРИКС, который начал свою работу в Москве. Такое международное взаимодействие служит общим целям. Сейчас, когда идёт сложный процесс формирования многополярности, особенно важно защищать принципы достоверности информации. Подлинную свободу слова, которая, отражая разные мнения, позволяет искать компромиссы и общие подходы к решению мировых проблем», — сказал глава государства.

Путин отметил, что страны БРИКС продолжают укреплять партнёрство, в том числе в информационной сфере. Президент подчеркнул, что сотрудничество выстраивается на едином понимании равноправного и справедливого мироустройства. По его убеждению, огромную роль сегодня играют СМИ, отражающие объективную картину происходящего и уделяющие внимание всем культурам и традициям.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на открытии седьмого Медиасаммита БРИКС заявила, что грядущий саммит организации, который пройдёт в Казани 22—24 октября, будет мировой сенсацией. По её словам, группа БРИКС является эталонным примером того, как должны быть выстроены межгосударственные взаимодействия между странами.

Авторы Татьяна Миссуми